Экономика

Finam.RuFinam.RuИнвесторы фиксируют прибыль, сильно растут против рынка бумаги ТМК

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В лидерах роста на рынке РФ - бумаги ТМК, которые подскочили в начале сессии почти на 19%. Министерство юстиции США вчера одобрило продажу дочернего предприятия российской ТМК IPSCO Tubulars Inc глобальной трубной корпорации Tenaris.
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