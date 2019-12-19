Экономика
Finam.RuИнвесторы фиксируют прибыль, сильно растут против рынка бумаги ТМК
В лидерах роста на рынке РФ - бумаги ТМК, которые подскочили в начале сессии почти на 19%. Министерство юстиции США вчера одобрило продажу дочернего предприятия российской ТМК IPSCO Tubulars Inc глобальной трубной корпорации Tenaris.
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Рынок акций РФ в среду обновил пик по индексу МосБиржи на ослаблении рубля и росте нефти
Финмаркетвчера в 11:28
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Политика
США признали бесполезность мер против «Северного потока-2»
По мнению Вашингтона, законопроект о санкциях в отношении «Северного потока-2» «слишком запоздал» и не сможет оказать влияния на завершение его строительства.
Общество
Снимавших для Discovery американцев оштрафовали в Приморье
По информации ТАСС, суд во Владивостоке оштрафовал пятерых граждан США на 2 тыс. рублей. Американцы снимали фильм для канала Discovery.
Происшествия
В Петербурге ветер повалил деревья, стенды и строительные леса
Сильный ветер повалил в Санкт-Петербурге 41 дерево, а также рекламные стенды и строительные леса, повредил 16 кровель, сообщает городское ГУМЧС.
Происшествия
При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель
Футбол
«Ливерпуль» и «Фламенго» сыграют в финале клубного ЧМ
Транспорт
Строительство железнодорожной части Крымского моста закончено
Федеральное дорожное агентство выдало разрешение на ввод в эксплуатацию железнодорожной части Крымского моста.
Здоровье
Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка
Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Политика
Палата представителей проголосовала за импичмент Трампа
Демократы в Палате представителей США проголосовали за импичмент президента Дональда Трампа, обвинив его в превышении полномочий главы государства.
Политика
В Раде оценили потери ВВП Украины в случае прекращения транзита газа
Потенциальные потери экономики Украины в случае прекращения транзита российского газа составят около двух процентов ВВП, об этом в эфире телеканала "Россия 1" заявил депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Сергей Левочкин.
Происшествия
Во ФСИН сообщили о местонахождении экс-губернатора Сахалина Хорошавина
Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин находится в следственном изоляторе Южно-Сахалинска, передает «РИА Новости» со ссылкой на УФСИН по региону.
Общество
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
Авто
Стала известна стоимость «Русского Прадо» от УАЗ
Технологии
Составлен рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия
Аналитическая компания App Annie составила рейтинг самых скачиваемых приложений десятилетия. Всего в список вошли 10 приложений.
Политика
Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет
Два больших формата общения с президентом — пресс-конференция и прямая линия — с каждым годом становятся похожими.
Политика
Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту
Украинцам запретили выезжать в Россию по внутреннему паспорту. Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Армия и оружие
В Сирии повторно испытали российские Су-57
Российские истребители пятого поколения Су-57 успешно прошли повторные испытания в Сирии, сообщил начальник Генштаба ВС России генерал Валерий Герасимов на встрече с иностранными военными атташе.
Общество
Минниханов всё-таки объявил 31 декабря выходным в Татарии
Глава Татарии Рустам Минниханов подписал распоряжение о том, что 31 декабря на территории республики будет выходным днем.
Армия и оружие
Армия России получила первую партию автоматов АДС
Российская армия получила на вооружение первую партию автоматов АДС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на "Ростех".
Политика
Депутат Госдумы прокомментировала свои слова о малоимущих
Единоборства
Рори МакДональд ушел из Bellator в PFL
Экс-чемпион Bellator и бывший претендент на чемпионский титул UFC в полусреднем весе, Рори МакДональд, подписал контракт с PFL, и примет участие в следующем сезоне организации, где поборется за главный приз в размере одного миллиона долларов.
Общество
Агрегаторы такси предупредили о риске ухода водителей в «серую» зону из-за законопроекта Турчака
Сервисы заказа такси "Везет", Gett, "Ситимобил" и "Яндекс.Такси" концептуально поддерживают совершенствование законодательства в сфере услуг такси, но считают, что некоторые положения законопроекта, внесенного группой сенаторов и депутатов Госдумы во главе с зампредседателя Совета Федерации, секретарем Генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, могут привести к уходу таксистов в "серую" зону.
Здоровье
Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей
Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Политика
Депутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета
Депутаты украинской Рады подрались во время заседания аграрного комитета.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии возросло до 13 человек
Футбол
Гол Роналду принёс «Ювентусу» победу над «Сампдорией»
Победу «Ювентусу» принёс на 45-й минуте Криштиану Роналду, который забил головой, выпрыгнув на 71 см. В момент удара по мячу он находился на высоте 256 см над землёй.
Общество
Роскачество нашло формальдегид в искусственных елках
Роскачество провело анализ искусственных елки из интернет-магазинов на присутствие в них опасных для организма веществ.
Транспорт
Российские поезда и железные дороги поразили финского журналиста
В великой державе железных дорог на поездах преодолевают большие расстояния.
Космос