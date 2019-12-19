Экономика
Finam.RuИнвесторы фиксируют прибыль, сильно растут против рынка бумаги ТМК
В лидерах роста на рынке РФ - бумаги ТМК, которые подскочили в начале сессии почти на 19%. Министерство юстиции США вчера одобрило продажу дочернего предприятия российской ТМК IPSCO Tubulars Inc глобальной трубной корпорации Tenaris.
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Рынок акций РФ в среду обновил пик по индексу МосБиржи на ослаблении рубля и росте нефти
Финмаркетвчера в 11:28
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Культура
Музыкальный фильм Пугачевой провалился в прокате
Происшествия
Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей
Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Музыка
Валерия назвала мощным концерт Носкова после инсульта
Певица Валерия заявила, что концерт Николая Носкова, который два года назад перенес инсульт, получился очень мощным.
Политика
Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа
Палата представителей США проголосовала за импичмент президента страны Дональда Трампа.
Общество
Россияне стали больше тратить на новогодние подарки детям
Гаджеты
Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy A01
Экономика
Глава ПФР спрогнозировал увеличение пенсий в 2020 году
Глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов дал прогноз, по которому пенсии в 2020 году могут увеличиться на порядка 3%. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-24".
Политика
Формат пресс-конференции Путина изменен. Появился важный запрет
Два больших формата общения с президентом — пресс-конференция и прямая линия — с каждым годом становятся похожими.
Общество
Украина подписала соглашение с Румынией о поставках газа
Украина начнет импортировать природный газ из Румынии через территорию Молдавии с 1 января 2020 года.
Общество
Роскачество нашло формальдегид в искусственных елках
Роскачество проверило искусственные елки семи брендов по цене от трех до 11 тысяч рублей как отечественных, так и импортных производителей.
Происшествия
Экс-мэра Петропавловска-Камчатского отправили под домашний арест
Бывший мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко, находящийся под следствием по подозрению в получении взяток, помещен под домашний арест сроком на один месяц, сообщили РИА Новости в краевом следственном управлении СК РФ.
Космос
Ракета «Союз» успешно стартовала с космодрома Куру
Ракета-носитель "Союз-СТ" с пятью европейскими спутниками успешно стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане в среду, заявил исполнительный директор компании Arianespace Стефан Исраэль.
Происшествия
При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель
Происшествия
В Петербурге ветер повалил деревья, стенды и строительные леса
Сильный ветер повалил в Санкт-Петербурге 41 дерево, а также рекламные стенды и строительные леса, повредил 16 кровель, сообщает городское ГУМЧС.
Происшествия
Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии возросло до 13 человек
Политика
Социологи узнали, как американцы относятся к импичменту Трампу
Мнения американских граждан об импичменте президенту США Дональду Трампу разделились поровну, свидетельствует опрос издания Wall Street Journal и телеканала NBC News.
Общество
Кадастровая палата разрешила строить дома в Красном Слоне и Негодяйке
В Кадастровой палате в 2019 году определили границы почти 9 тыс. населенных пунктов в России, что позволяет строить там новые жилые дома и коммунально-бытовые объекты.
Политика
Киев назвал страны, желающие присоединиться к «нормандскому формату»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желание участвовать в "нормандских" переговорах официально высказывают США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия.
Транспорт
Агрегаторы такси предупредили о риске ухода водителей в «серую» зону из-за законопроекта Турчака
Сервисы заказа такси "Везет", Gett, "Ситимобил" и "Яндекс.Такси" концептуально поддерживают совершенствование законодательства в сфере услуг такси, но считают, что некоторые положения законопроекта, внесенного группой сенаторов и депутатов Госдумы во главе с зампредседателя Совета Федерации, секретарем Генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, могут привести к уходу таксистов в "серую" зону.
Здоровье
В Свободном планируется строительство большой поликлиники
Шоу-бизнес
Звезда «Человека-амфибии» Анастасия Вертинская празднует юбилей
Звезда кинокартины «Человек-амфибия» Анастасия Вертинская празднует юбилей. 19 декабря 2019 года актрисе исполняется 75 лет.
Политика
Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2»
Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».
Политика
Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина
Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.
Армия и оружие
Израиль сообщил о перехвате ракеты из сектора Газа
Израильская армия перехватила ракету, выпущенную с территории сектора Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter.
Политика
«Нафтогаз» усомнился в подписании контракта с «Газпромом» до 1 января
Вероятность заключения нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины до конца 2019 года «приближается к нулю с каждой минутой».
Армия и оружие
«Обострение в Донбассе». ВСУ признали, что понесли потери
Представители Вооруженных сил Украины утверждают, что в течение вторника зафиксировали семь случаев обстрела своих позиций в Донбассе, в результате чего погиб военнослужащий.
Общество
России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников
Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
Общество
Рустам Минниханов объявил 31 декабря выходным днем в Татарстане
31 декабря в Татарстане решили сделать выходным, соответствующее распоряжение сегодня подписал Президент РТ.
Политика
Рогозину пожаловались на «провалившего» программы генконструктора
Генеральный директор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николай Севастьянов пожаловался главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину на своего сотрудника - генконструктора пилотируемых программ России Евгения Микрина, обвинив его в срыве ряда проектов, международных контрактов и выполнения гособоронзаказа.