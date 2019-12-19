Экономика

Finam.RuFinam.RuИнвесторы фиксируют прибыль, сильно растут против рынка бумаги ТМК

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В лидерах роста на рынке РФ - бумаги ТМК, которые подскочили в начале сессии почти на 19%. Министерство юстиции США вчера одобрило продажу дочернего предприятия российской ТМК IPSCO Tubulars Inc глобальной трубной корпорации Tenaris.
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Инвесторы фиксируют прибыль, сильно растут против рынка бумаги ТМК

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Глас Народа01:26
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Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
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Певица Валерия заявила, что концерт Николая Носкова, который два года назад перенес инсульт, получился очень мощным.
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Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

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Два больших формата общения с президентом — пресс-конференция и прямая линия — с каждым годом становятся похожими.
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Происшествия

Экс-мэра Петропавловска-Камчатского отправили под домашний арест

Бывший мэр Петропавловска-Камчатского Виталий Иваненко, находящийся под следствием по подозрению в получении взяток, помещен под домашний арест сроком на один месяц, сообщили РИА Новости в краевом следственном управлении СК РФ.
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РИА Новости вчера в 05:25
Происшествия

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В Петербурге ветер повалил деревья, стенды и строительные леса

Сильный ветер повалил в Санкт-Петербурге 41 дерево, а также рекламные стенды и строительные леса, повредил 16 кровель, сообщает городское ГУМЧС.
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Общество

Особый режим доступа в центр Москвы введут на новогодние каникулы

РБК вчера в 23:54
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Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии возросло до 13 человек

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Социологи узнали, как американцы относятся к импичменту Трампу

Мнения американских граждан об импичменте президенту США Дональду Трампу разделились поровну, свидетельствует опрос издания Wall Street Journal и телеканала NBC News.
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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что желание участвовать в "нормандских" переговорах официально высказывают США, Великобритания, Канада, Польша и Европейская комиссия.
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Звезда кинокартины «Человек-амфибия» Анастасия Вертинская празднует юбилей. 19 декабря 2019 года актрисе исполняется 75 лет.
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Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2»

Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».
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Юмашев раскрыл роль Кудрина и Чубайса в назначении Путина

Бывший руководитель администрации президента времен Бориса Ельцина Валентин Юмашев заявил, что не он нашел Владимира Путина в качестве кандидата в преемники президента Бориса Ельцина.
РБК вчера в 13:13
Армия и оружие

Израиль сообщил о перехвате ракеты из сектора Газа

Израильская армия перехватила ракету, выпущенную с территории сектора Газа, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля на своей странице в Twitter.
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«Нафтогаз» усомнился в подписании контракта с «Газпромом» до 1 января

Вероятность заключения нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины до конца 2019 года «приближается к нулю с каждой минутой».
РБК вчера в 11:11
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«Обострение в Донбассе». ВСУ признали, что понесли потери

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Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
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Генеральный директор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николай Севастьянов пожаловался главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину на своего сотрудника - генконструктора пилотируемых программ России Евгения Микрина, обвинив его в срыве ряда проектов, международных контрактов и выполнения гособоронзаказа.
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