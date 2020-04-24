Экономика
ПРАЙМИнвесторы готовят коллективный иск к Мосбирже
Инвесторы готовят коллективный иск к Московской бирже из-за закрытия майских фьючерсов на нефть WTI по минус 37,63 доллара за баррель, в котором потребуют признать это незаконным и возместить понесенные убытки, сообщили РИА Новости в юридической компании Milton Legal.
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Инвесторы намерены подать в суд на Мосбиржу из-за остановившихся торгов нефтью марки WTI
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Юристы предупредили о миллиардном иске инвесторов к Мосбирже из-за обвала WTI
Говорит Москвавчера в 06:25
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Итальянские учёные провели анализ данных о смертности от коронавируса в десяти населённых пунктах области Ломбардия.
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Коронавирус в Челябинской области подтвердили у 310 человек
По данным на утро 25 апреля, в регионе подтвердили 310 случаев. Прирост за сутки составил 65 случаев.
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко советует россиянам в 2020 году не планировать зарубежных поездок из-за пандемии коронавируса в мире.
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Энергетика
США начали проверку падения цен на нефть WTI до отрицательных значений
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Иран будет атаковать корабли США в случае угрозы безопасности, сообщает Reuters со ссылкой на командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хосейна Салами.
Rambler News Service 23 апреля в 09:42
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В Москве скончался 41 пациент с коронавирусной инфекцией.
RT на русском вчера в 14:37
Здоровье
В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом
Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС вчера в 20:16
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США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
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В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу
Как пояснила Киркора РИА Новости, речь идет не об отмене режима самоизоляции, а о предоставлении доступа гражданам к их садовым участкам, чтобы они могли "посадить картошку, морковь".
РИА Новости вчера в 20:45
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Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции
Коллективный иск к мэрии Москвы подали в начале апреля сторонники оппозиционного политика Дмитрия Гудкова.
РБК вчера в 16:52
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Постпред России при ООН Василий Небензя обратил внимание на нарушение процедуры, которое допустил глава МИД в техническом правительстве непризнанного Косова Глаук Конюфца во время выступления в СБ ООН – представитель края выступал на фоне желто-голубого флага непризнанной республики.
РИА Новости вчера в 16:53
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Мединский прокомментировал снос памятника Коневу в Праге
Помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский прокомментировал снос памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
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Энергетика
Российскую нефть приготовились сжигать за ненужностью
Мелкие российские нефтяные компании рискуют лишиться возможности продавать добытую нефть, пишет Bloomberg.
Lenta.ru вчера в 11:29
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РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны
Газета.Ru вчера в 11:52
Политика
Вступил в силу закон об отмене пошлины за гражданство РФ для Донбасса
Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене госпошлины для жителей Донбасса при получении российского гражданства.
REGNUM вчера в 06:12
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Актер Крис Хемсворт признался ведущему шоу «Джимми Киммел в прямом эфире», что хранит в своем австралийском доме Мьельнир и Громсекиру, легендарные оружия Тора, позаимствованные им на съемках.
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Роспотребнадзор дал рекомендации по открытию парикмахерских в регионах
Роспотребнадзор дал рекомендации для владельцев салонов красоты и парикмахерских, прачечных и химчисток, ателье, магазинов непродовольственных товаров и предприятий по техническому обслуживанию автомобилей, чтобы они смогли возобновить работу в ближайшие дни.
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Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к МКС
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Коммерсантъ 01:29
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Видео об издевательствах в ангарской колонии оказалось постановкой
Ролик об издевательствах над заключенными исправительной колонии в Ангарске оказался постановочным.
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Испанские ученые заявили об отсутствии нулевого пациента в стране
Кроме того, около полудюжины случаев из Мадрида показали наличие в столице в феврале вируса группы G. Вирусолог Хосе Альками уточнил, что установить единственного нулевого пациента при таком широком распространении вируса в стране не представляется возможным.
РБК вчера в 15:25
Экономика
Экономист Андрей Нечаев прокомментировал стычку ЦБ и Глазьева
Ученый-экономист Андрей Нечаев прокомментировал ситуацию в разговоре с корреспондентом МК.
Московский Комсомолец 23 апреля в 11:48
Экономика
Мосгорстат назвал среднюю зарплату в Москве на начало года
Средняя зарплата в Москве в январе этого года составила 88,9 тыс. рублей.
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Кравчук назвал Порошенко виновником разрухи на Украине
Экс-президент Украины Петр Порошенко является ответственным за начало гражданской войны в Донбассе и за разруху в стране.
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