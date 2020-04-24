Мосбиржа ограничила диапазон торгов на уровне $8,84 за баррель. Инвесторы намерены подать в суд на Мосбиржу из-за остановки торгов нефтью WTI 20 апреля. Во время торгов цена на американскую нефть впервые в истории опустилась до отрицательных значений.

Инвесторы подадут в суд на Мосбиржу из-за остановки торгов нефтью WTI

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