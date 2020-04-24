Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВИнвесторы подадут в суд на Мосбиржу из-за остановки торгов нефтью WTI

Мосбиржа ограничила диапазон торгов на уровне $8,84 за баррель. Инвесторы намерены подать в суд на Мосбиржу из-за остановки торгов нефтью WTI 20 апреля. Во время торгов цена на американскую нефть впервые в истории опустилась до отрицательных значений.
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Инвесторы намерены подать в суд на Мосбиржу из-за остановившихся торгов нефтью марки WTI

Эхо Москвывчера в 11:23

Инвесторы готовят коллективный иск к Мосбирже

ПРАЙМвчера в 05:39

Юристы предупредили о миллиардном иске инвесторов к Мосбирже из-за обвала WTI

Говорит Москвавчера в 06:25

Инвесторы подадут в суд на Мосбиржу из-за закрытия торгов фьючерсами WTI

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Инвесторы намерены судиться в Мосбиржей

REGNUMвчера в 06:15

Инвесторы подадут в суд на Мосбиржу из-за остановки торгов нефтью WTI

РБКвчера в 06:48

Инвесторы могут подать иск к Мосбирже на 1 млрд рублей

ТАССвчера в 07:26
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Автоматически обработаны 7164 источника, обновлено в 03:32, Ашберн
Общество

Глава Роспотребнадзора предложила продлить изоляцию на две недели

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что для борьбы c распространением коронавируса необходимы еще две недели самоизоляции.
Известия вчера в 23:40
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На Ямале совершил жесткую посадку вертолет Ми-26

REGNUM 02:21
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Общество

На борту эсминца ВМС США у 18 моряков обнаружили коронавирус

РИА Новости вчера в 14:20
Музыка

Песню «На поле танки грохотали» спел хор из Австралии

Мужской хор из Австралии под названием Dustyesky в условиях самоизоляции исполнил песню военных лет «На поле танки грохотали», сообщает RT.
Live24 01:47
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Шоу-бизнес

Андрей Григорьев-Апполонов сменил имидж

Paparazzi.ru вчера в 05:03
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Общество

В Липецкой области разрешили пробежки и прогулки с семьей

Жители Липецкой области с завтрашнего дня смогут выходить на улицу для одиночных пробежек и прогулок с членами семьи, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Коммерсантъ вчера в 15:57
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Энергетика

Польша пригрозила «Газпрому» жалобой в Еврокомиссию

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG опубликовала заявление, в котором обвинила российский «Газпром» в несоблюдении требований Стокгольмского арбитража в части цены на газ.
РБК вчера в 10:29
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Футбол

Гарри Каспаров призвал не продавать «Ньюкасл» принцу Саудовской Аравии

Председатель некоммерческой организации Human Rights Foundation Гарри Каспаров обратился к исполнительному директору Английской премьер-лиги (АПЛ) Ричарду Мастерсу с письмом, передает "Чемпионат".
Газета.Ru вчера в 17:18
Здоровье

Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России

В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19.
Российская газета 01:25
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Общество

Трамп заявил о возможности победить коронавирус солнечным светом

Согласно исследованию, в воздухе коронавирус начинает разрушаться через полторы минуты при воздействии прямых солнечных лучей, температуре от 21 до 24 градусов и влажности всего в 20%, на поверхности – при тех же условиях, но влажности в 80% и через две минуты.
Ведомости 23 апреля в 22:48
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Общество

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51
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Здоровье

В Крыму зафиксированы 10 новых заболеваний коронавирусом, — Аксенов

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сегодня сообщил, что в регионе зарегистрированы 10 новых заражений коронавирусной инфекцией.
Примечания 03:01
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Политика

США и Китай сорвали конференцию G20

США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
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Общество

В Москве еще 312 пациентов вылечилось от коронавируса

В Москве еще 312 пациентов вылечилось от коронавируса. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Российская газета 03:21
Общество

Суд в США согласился с взысканием с Facebook пяти миллиардов долларов

Федеральный суд США подтвердил законность решения Федеральной торговой комиссии (FTC) о взыскании с компании Facebook пяти миллиардов долларов, сообщило ведомство в пятницу.
РИА Новости вчера в 18:58
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Происшествия

Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости вчера в 08:08
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Спорт

Губерниев призвал спортсменов не быть эгоистами

Министр спорта России Олег Матицын призвал спортсменов в своем Instagram соблюдать режим самоизоляции, который был введен из-за пандемии, однако в комментариях под постом стали появляться просьбы разрешить тренировки.
Газета.Ru 03:05
Происшествия

Коронавирус в Челябинской области подтвердили у 310 человек

По данным на утро 25 апреля, в регионе подтвердили 310 случаев. Прирост за сутки составил 65 случаев.
Эхо Москвы в Челябинске 02:57
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Музыка

У ведущего YouTube канала «Все нормально» Петра Баталова арестовали счета, а его близким угрожают физической расправой

У ведущего YouTube канала «Все нормально» Петра Баталова арестовали счета, а его близким угрожают физической расправой.
Эхо Москвы 03:00
Шоу-бизнес

Разозлившиеся фанаты после премьеры новой песни послали Королеву на Украину

Известная певица Наташа Королева поделилась с фанатами отрывком новой песни «Давай гуляй», которую она посвятила своим землячкам — украинкам.
ФАН вчера в 10:12
Космос

Рогозин заявил о рекордно быстром полете российского корабля к МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС) через 3 часа 20 минут после старта с Земли.
РБК 02:58
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Общество

ОНФ указал на недоступность дистанционных заказов лекарств

На какой стадии находится закон Владимир Путин подписал указ о разрешении дистанционно продавать безрецептурные лекарства еще 17 марта 2020 года, а 1 апреля в третьем чтении Госдума приняла соответствующий законопроект.
РБК 02:00
Здоровье

Расширен список симптомов коронавируса

Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний расширил список симптомов COVID-19.
РИА Новости вчера в 08:06
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Космос

«Страсти» про внеземную природу COVID-19 беспочвенны, считает ученый ИМБП РАН

Коронавирус имеет земное происхождение, данных о способности вирусных структур существовать в космосе у ученых нет, заявил заместитель директора по научной работе Государственного научного центра Российской Федерации - Института медико-биологических проблем Российской академии наук (ГНЦ РФ - ИМБП РАН) Владимир Сычев.
Независимая газета 02:45
Общество

Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ

Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру вчера в 06:39
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Общество

Чехия открыла границы для выезда за рубеж

Напомним, что власти Чехии закрыли границы 16 марта. По последним данным, в стране зарегистрировано 7 188 случаев заражения коронавирусом.
Дни.ру вчера в 03:58
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Здоровье

Итальянские ученые подсчитали смертность от коронавируса

Ученые из Италии Джанлука Ринальди и Маттео Парадизи изучили данные о смертности от коронавируса в Ломбардии, которая сильнее всех в стране пострадала от эпидемии.
РИА Новости 00:41
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Общество

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

Мэрия Москвы направила официальный ответ на иск, поданный в Московский городской суд, в котором говорится о незаконности указов Сергея Собянина касательно режима самоизоляции в столице и системы цифровых пропусков.
РБК вчера в 16:52
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Общество

В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу

Как пояснила Киркора РИА Новости, речь идет не об отмене режима самоизоляции, а о предоставлении доступа гражданам к их садовым участкам, чтобы они могли "посадить картошку, морковь".
РИА Новости вчера в 20:45
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Музыка

Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»

ТАСС вчера в 17:55
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