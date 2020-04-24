Экономика
Деловое.ТВИнвесторы подадут в суд на Мосбиржу из-за остановки торгов нефтью WTI
Мосбиржа ограничила диапазон торгов на уровне $8,84 за баррель. Инвесторы намерены подать в суд на Мосбиржу из-за остановки торгов нефтью WTI 20 апреля. Во время торгов цена на американскую нефть впервые в истории опустилась до отрицательных значений.
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Автоматически обработаны 7162 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Общество
Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
Происшествия
Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов
В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости 08:08
Политика
США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
Экономика
Решетников оценил потери ВВП в 100 млрд рублей ежедневно
Москва, 24 апреля 2020, 18:05 — REGNUM По причине введённых ограничений для профилактики коронавируса Россия ежедневно теряет по 100 млрд рублей.
REGNUM 11:05
Общество
В Свердловской области отказались от введения электронных пропусков
В Свердловской области не будет введен режим электронных пропусков.
Известия 10:47
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч
Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Соединённых Штатах превысило 50 тыс. Об этом сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском 11:01
Армия и оружие
Россия создаст оружие против гиперзвуковых ракет
Народные новости вчера в 03:54
Общество
Глава МВД по Новосибирской области подал в отставку
Генерал-лейтенант Юрий Стерликов подал главе МВД рапорт об отставке с должности начальника ГУМВД по Новосибирской области, передает «РИА Новости».
Rambler News Service 07:59
Общество
Умер председатель совета директоров ЛУКОЙЛа Валерий Грайфер
Глава совета директоров ЛУКОЙЛа Валерий Грайфер скончался в возрасте 90 лет.
News.ru 07:19
Политика
Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов
Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 09:45
Общество
Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ
Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
Происшествия
На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
Происшествия
В Саратовской области умерли два пациента с коронавирусом
Два пожилых человека с коронавирусной инфекцией скончались в Саратовской области от основных тяжелых заболеваний, общее число умерших пациентов с COVID-19 в регионе выросло до шести человек, сообщил в пятницу областной минздрав.
РИА Новости 09:11
Политика
Стать вице-премьером Украины согласился Саакашвили
На брифинге, состоявшемся 24 апреля незадолго до встречи с депутатами из правящей фракции «Слуга народа», Михаил Саакашвили сообщил, что Зеленский предложил ему пост вице-премьера Украины.
Live24 08:13
Шоу-бизнес
Дочь Заворотнюк обратилась к подписчикам
Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила в Instagram пост, в котором обратилась к подписчикам.
РИА Новости 10:03
Экономика
Набиуллина объяснила негативные последствия от раздачи денег населению
Раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции, считает глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.
Известия 09:16
Общество
Соловьев пригрозил Уткину физической расправой
Соловьев пригрозил бывшему комментатору физической расправой и пообещал, что после встречи с ним Уткин будет доставать голову "из своей задницы".
Газета.Ru 11:13
Общество
СМИ назвали срок снятия карантина в России
Введенные в России ограничения для предотвращения распространения коронавируса будут отменены не позже июня.
Рамблер 04:04
Политика
Языковой омбудсмен Украины подала в отставку
RT на русском 09:13
Общество
Названы города Башкирии по численности зараженных коронавирусом
Минздрав Башкирии распространил информацию о том, жители каких городов и районов на сегодняшний день заражены коронавирусом.
ToDay News Ufa 07:05
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
Гаджеты
Видео разборки подтвердило сходство обновлённого iPhone SE с iPhone 8
Неудивительно, что обе модели имеют похожую, как минимум внешне, начинку, что подтвердила разборка обновлённого iPhone SE, опубликованная китайским блогером.
3DNews 09:14
Политика
Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра
Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
RT на русском вчера в 15:43
Политика
Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией
Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
ТАСС 05:46
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ получит развитую защиту
Стало известно, что УАЗ «Патриот» следующего поколения будет иметь развитую нижнюю стальную защиту узлов и агрегатов подкапотного пространства и вместе с этим, выполняющую роль акустического экрана.
32CARS.ru 10:47
Общество
Управляющий делами Московской патриархии заразился коронавирусом
Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий заразился коронавирусом, сообщает в Telegram-канале рабочая группа при патриархе Кирилле по координации действий в условиях распространения COVID-19.
Полит.ру 07:38