Экономика

Деловое.ТВДеловое.ТВИнвесторы подадут в суд на Мосбиржу из-за остановки торгов нефтью WTI

Мосбиржа ограничила диапазон торгов на уровне $8,84 за баррель. Инвесторы намерены подать в суд на Мосбиржу из-за остановки торгов нефтью WTI 20 апреля. Во время торгов цена на американскую нефть впервые в истории опустилась до отрицательных значений.
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Инвесторы могут подать иск к Мосбирже на 1 млрд рублей

ТАСС07:26

Сумма иска инвесторов к московской бирже из-за отрицательных цен на нефть WTI может составить 1 млрд рублей

Эхо Москвы06:32

Инвесторы подадут в суд на Мосбиржу из-за остановки торгов нефтью WTI

РБК06:48

Инвесторы подадут в суд на Мосбиржу из-за закрытия торгов фьючерсами WTI

Известия06:21

Инвесторы намерены судиться в Мосбиржей

REGNUM06:15

Юристы предупредили о миллиардном иске инвесторов к Мосбирже из-за обвала WTI

Говорит Москва06:25

Инвесторы готовят коллективный иск к Мосбирже

ПРАЙМ05:39
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Автоматически обработаны 7162 источника, обновлено в 11:22, Ашберн
Общество

Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
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Происшествия

Погиб адвокат Винника Тимофей Мусатов

В Москве погиб известный российский адвокат Тимофей Мусатов, который защищал Александра Винника, сообщили РИА Новости в адвокатской конторе.
РИА Новости 08:08
1
Политика

США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
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Экономика

Решетников оценил потери ВВП в 100 млрд рублей ежедневно

Москва, 24 апреля 2020, 18:05 — REGNUM По причине введённых ограничений для профилактики коронавируса Россия ежедневно теряет по 100 млрд рублей.
REGNUM 11:05
2
Общество

В Свердловской области отказались от введения электронных пропусков

В Свердловской области не будет введен режим электронных пропусков.
Известия 10:47
19
Политика

Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
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Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч

Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Соединённых Штатах превысило 50 тыс. Об этом сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском 11:01
3
Армия и оружие

Россия создаст оружие против гиперзвуковых ракет

Народные новости вчера в 03:54
20
Общество

Глава МВД по Новосибирской области подал в отставку

Генерал-лейтенант Юрий Стерликов подал главе МВД рапорт об отставке с должности начальника ГУМВД по Новосибирской области, передает «РИА Новости».
Rambler News Service 07:59
141
Общество

Умер председатель совета директоров ЛУКОЙЛа Валерий Грайфер

Глава совета директоров ЛУКОЙЛа Валерий Грайфер скончался в возрасте 90 лет.
News.ru 07:19
87
Политика

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 09:45
83
Общество

Соловьев отреагировал на петицию за его изгнание с ТВ

Журналист, телеведущий Владимир Соловьев отреагировал на петицию в Сети в адрес Роскомнадзора с требованием запретить ему ведение политических ток-шоу на ТВ и радиоэфиров.
Взгляд.ру 06:39
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Происшествия

На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
678
Происшествия

В Саратовской области умерли два пациента с коронавирусом

Два пожилых человека с коронавирусной инфекцией скончались в Саратовской области от основных тяжелых заболеваний, общее число умерших пациентов с COVID-19 в регионе выросло до шести человек, сообщил в пятницу областной минздрав.
РИА Новости 09:11
17
Политика

Стать вице-премьером Украины согласился Саакашвили

На брифинге, состоявшемся 24 апреля незадолго до встречи с депутатами из правящей фракции «Слуга народа», Михаил Саакашвили сообщил, что Зеленский предложил ему пост вице-премьера Украины.
Live24 08:13
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Шоу-бизнес

Дочь Заворотнюк обратилась к подписчикам

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна разместила в Instagram пост, в котором обратилась к подписчикам.
РИА Новости 10:03
1
Экономика

Набиуллина объяснила негативные последствия от раздачи денег населению

Раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции, считает глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.
Известия 09:16
49
Общество

Соловьев пригрозил Уткину физической расправой

Соловьев пригрозил бывшему комментатору физической расправой и пообещал, что после встречи с ним Уткин будет доставать голову "из своей задницы".
Газета.Ru 11:13
4
Общество

СМИ назвали срок снятия карантина в России

Введенные в России ограничения для предотвращения распространения коронавируса будут отменены не позже июня.
Рамблер 04:04
27
Политика

Языковой омбудсмен Украины подала в отставку

RT на русском 09:13
Общество

Названы города Башкирии по численности зараженных коронавирусом

Минздрав Башкирии распространил информацию о том, жители каких городов и районов на сегодняшний день заражены коронавирусом.
ToDay News Ufa 07:05
20
Происшествия

СК разберется в конфликте между таксистом и пассажиркой в Москве

РИА Новости 09:34
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
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Гаджеты

Видео разборки подтвердило сходство обновлённого iPhone SE с iPhone 8

Неудивительно, что обе модели имеют похожую, как минимум внешне, начинку, что подтвердила разборка обновлённого iPhone SE, опубликованная китайским блогером.
3DNews 09:14
Политика

Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра

Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
RT на русском вчера в 15:43
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Политика

Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией

Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
ТАСС 05:46
Экономика

Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ

Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
3,6K
Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
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Авто

«Русский Прадо» от УАЗ получит развитую защиту

Стало известно, что УАЗ «Патриот» следующего поколения будет иметь развитую нижнюю стальную защиту узлов и агрегатов подкапотного пространства и вместе с этим, выполняющую роль акустического экрана.
32CARS.ru 10:47
Общество

Управляющий делами Московской патриархии заразился коронавирусом

Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий заразился коронавирусом, сообщает в Telegram-канале рабочая группа при патриархе Кирилле по координации действий в условиях распространения COVID-19.
Полит.ру 07:38
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