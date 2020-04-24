Инвесторы готовят коллективный иск к Московской бирже из-за закрытия майских фьючерсов на нефть WTI по минус 37,63 доллара за баррель, в котором потребуют признать это незаконным и возместить понесенные убытки, сообщили РИА Новости в юридической компании Milton Legal.

Авто Skoda запатентовала имя для нового компактного кроссовера В основу Skoda Kliq наверняка ляжет модульная платформа MQB, а, точнее, ее бюджетная модификация с приставкой A0, на которой также построят новый купе-кроссовер Volkswagen Nivus. 4

Общество Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года Напомним, что Минобрнауки с 16 марта рекомендовало вузам перейти на удаленное обучение, чтобы препятствовать распространению COVID-19. 124

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Путешествия Ростуризм предложил ввести в России многократные визы "Обсуждаем возможность выдачи классических туристских виз с многократным въездом после открытия границ на срок до пяти лет, а также сокращение сроков их оформления до трех рабочих дней, по аналогии с электронными визами", - сообщили в пресс-службе. 27

Общество Быстровозводимую инфекционную больницу построят в Воронеже Во время совещания с президентом Гусев рассказал, что регион вынужден был отложить начало строительства областной инфекционной больницы, рассчитанной на 250 коек. 158

Происшествия Минздрав Забайкалья начал проверку по факту отказа в медпомощи По информации правозащитника, непринятый вовремя вызов привёл к смерти пациента Министерство здравоохранения Забайкальского края инициировало проверку по факту об отказе пациенту в медицинской помощи, повлекшей смерть. 1

Происшествия В Воронеже скончалась пожилая пациентка подозрением на коронавирус Воронеж, 24 апреля 2020, 15:15 — REGNUM Женщина 1938 года рождения, поступившая с внебольничной пневмонией, скончалась в БСМП №8 Воронежа, об этом сообщил 24 апреля региональный оперштаб.

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Общество В Москве оценили возможность смягчить ограничения на майские праздники Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку». 211

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