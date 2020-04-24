Экономика
ПРАЙМИнвесторы готовят коллективный иск к Мосбирже
Инвесторы готовят коллективный иск к Московской бирже из-за закрытия майских фьючерсов на нефть WTI по минус 37,63 доллара за баррель, в котором потребуют признать это незаконным и возместить понесенные убытки, сообщили РИА Новости в юридической компании Milton Legal.
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Авто
Skoda запатентовала имя для нового компактного кроссовера
В основу Skoda Kliq наверняка ляжет модульная платформа MQB, а, точнее, ее бюджетная модификация с приставкой A0, на которой также построят новый купе-кроссовер Volkswagen Nivus.
Автоновости дня 01:24
Общество
Минобрнауки назвало дату начала нового учебного года
Напомним, что Минобрнауки с 16 марта рекомендовало вузам перейти на удаленное обучение, чтобы препятствовать распространению COVID-19.
RuNews24.ru 22 апреля в 06:22
Общество
Скворцова не смогла назвать сроки выхода на плато по коронавирусу
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова в ходе видеоконференции с депутатами Госдумы не назвала сроки выхода России на плато по заболеваемости коронавирусом ввиду быстро меняющейся ситуации, сообщил РИА Новости по итогам встречи первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.
РИА Новости 07:40
Путешествия
Ростуризм предложил ввести в России многократные визы
"Обсуждаем возможность выдачи классических туристских виз с многократным въездом после открытия границ на срок до пяти лет, а также сокращение сроков их оформления до трех рабочих дней, по аналогии с электронными визами", - сообщили в пресс-службе.
ТАСС 04:46
Общество
Быстровозводимую инфекционную больницу построят в Воронеже
Во время совещания с президентом Гусев рассказал, что регион вынужден был отложить начало строительства областной инфекционной больницы, рассчитанной на 250 коек.
Известия вчера в 07:04
Происшествия
Минздрав Забайкалья начал проверку по факту отказа в медпомощи
По информации правозащитника, непринятый вовремя вызов привёл к смерти пациента Министерство здравоохранения Забайкальского края инициировало проверку по факту об отказе пациенту в медицинской помощи, повлекшей смерть.
Байкал-Daily 08:45
Шоу-бизнес
Поклонники не узнали молодую миллиардершу Кайли Дженнер без макияжа
Фанаты самой молодой миллиардерши, американской модели Кайли Дженнер шокированы фотографией, где девушка запечатлена без макияжа.
Mockva.ru 22 апреля в 22:10
Происшествия
В Воронеже скончалась пожилая пациентка подозрением на коронавирус
Воронеж, 24 апреля 2020, 15:15 — REGNUM Женщина 1938 года рождения, поступившая с внебольничной пневмонией, скончалась в БСМП №8 Воронежа, об этом сообщил 24 апреля региональный оперштаб.
REGNUM 08:15
Общество
На Среднем Урале объяснили, как будет действовать пропускной режим
Документы, которые подтверждают необходимость нахождения человека на улице, будут введены в тех городах Свердловской области, где много случаев заражения коронавирусом.
Российская газета 06:20
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%
Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
Общество
Путин заявил о необходимости сохранить рабочие места в автопроме
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости поддержать во время кризиса стабильную работу автомобильной промышленности и сохранить рабочие места в отрасли.
РБК 08:38
Космос
В небе над Курском пролетит поезд из спутников Илона Маска
Друг для друга (Курск) вчера в 02:00
Кино
В разработку запущен сиквел «Страшных историй для рассказа в темноте»
Студия Paramount запустила в разработку сиквел «Страшных историй для рассказа в темноте», первая часть которых вышла в 2019 году.
Игромания.ру 07:27
Общество
В Москве оценили возможность смягчить ограничения на майские праздники
Ранее газета «Коммерсантъ» писала, что в президентском Совете по правам человека обсуждают введение в Москве «зелёного пропуска», который может позволить людям выходить в парки во время майских праздников и «выезжать на картошку».
RT на русском 06:31
Политика
Песков ответил на вопрос о возможной дате отмены самоизоляции
В Кремле заявили, что примерной даты окончании режима самоизоляции в России нет.
Газета.Ru вчера в 09:20
Политика
Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
Экономика
«Роснефть» определилась с дивидендами за 2019 год
Совет директоров "Роснефти" предварительно утвердил годовой отчет компании за 2019 год и рекомендовал годовому собранию акционеров утвердить решение о выплате финальных дивидендов в размере 18,07 руб. на акцию.
Вести.Ru вчера в 05:00
Общество
Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках
Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
Здоровье
В США рассказали о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ
РИА Новости вчера в 05:24
Общество
«Союзмультфильм» намерен вернуть права на Чебурашку
Москва, 24 апреля 2020, 15:11 — REGNUM Возвратом прав на использование образа Чебурашки, переданных 16 лет назад японской компании SP International, намерено заняться руководство студии «Союзмультфильм».
REGNUM 08:11
Общество
В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции
Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне.
Российская газета 07:03
Общество
Собянин попросил Минздрав направить студентов-медиков на практику
Мэр Москвы и зампред координационного совета по борьбе с коронавирусом Сергей Собянин поручил Минздраву и Министерству науки и высшего образования к началу следующей недели подготовить приказ о направлении на практику студентов четвертых и пятых курсов медвузов.
РИА Новости 08:09
Происшествия
В Калининграде раскрыли убийство девушки, совершенное 20 лет назад
В Калининграде следователи раскрыли убийство 17-летней девушки, совершенное в 1998 году.
Российская газета 08:11
Политика
Путин: Автодилеры откроются одними из первых
Автодилеры будут одними из первых компаний, которые возобновят работу после улучшения эпидемиологической обстановки по коронавирусу.
Росбалт 08:51
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Происшествия
В Дагестане задержан член запрещенной религиозной организации
В Дагестане задержан участник запрещенной в России экстремистской религиозной организации "Ат-Такфир Валь-Хиджра".
Российская газета 08:39
Политика
Путин считает ситуацию с COVID-19 сложнее, чем кризис 2008 года
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с коронавирусом оказывает негативное влияние на деловую активность в России сильнее, чем финансовый кризис 2008-2009 года, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 08:42