Экономика
РБКИнвесторы подадут в суд на Мосбиржу из-за остановки торгов нефтью WTI
Инвесторы готовят коллективный иск к Московской бирже из-за остановки торгов по контракту на нефть WTI 20 апреля. В тот день цена на этот сорт впервые в истории опустилась до отрицательных значений.
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Политика
Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос о продлении режима самоизоляции после 30 апреля.
Lenta.ru 06:21
Культура
Стас Михайлов рассказал о здоровье на ZD AWARDS
Московский Комсомолец вчера в 12:19
Интернет
В Group-IB рекомендовали отказаться от использования Zoom
В последнее время безопасность сервиса для видеоконференций Zoom подвергается сомнению, пользователям стоит рассмотреть альтернативные варианты онлайн-коммуникации, сообщили в компании Group-IB.
Rambler News Service 05:55
Финансы
ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 5,5% годовых
На предыдущем заседании 20 марта ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 6%. Перед этим, 7 февраля Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов.
Интерфакс 07:07
Технологии
Грядёт крупнейшее обновление Wi-Fi за 20 лет
Как отметил глава маркетинга Wi-Fi Alliance Кевин Робинсон (Kevin Robinson), это было самое монументальное обсуждение частот Wi-Fi в истории, за все 20 лет существования альянса.
iXBT.com 04:48
Здоровье
В Алтайском крае умер первый больной коронавирусом
В регионе зафиксирована первая смерть человека, зараженного коронавирусом, — сообщает «ТОЛК».
Московский Комсомолец 03:23
Общество
В Саратовской области назначили нового министра здравоохранения
Распоряжением губернатора Саратовской области от 24 апреля исполнение обязанностей министра здравоохранения региона возложено на Олега Костина.
Medvestnik.ru 06:01
Энергетика
Кремль прокомментировал прогноз Deutsche Bank об исчерпании ФНБ
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что средств ФНБ хватит на несколько лет без снижения объема бюджета.
Коммерсантъ 06:35
Здоровье
В Архангельской области ещё 10 человек заболели коронавирусом
По сообщению оперативного штаба по противодействию распространения коронавирусной инфекции в регионе, за сутки в Поморье прибавилось 10 заболевших коронавирусом.
Московский Комсомолец 06:09
Хоккей
В «Динамо» рассказали о состоянии легендарного хоккеиста Мальцева
Председатель совета директоров московского хоккейного клуба «Динамо» Виктор Воронин рассказал о состоянии здоровья легендарного советского хоккеиста Александра Мальцева.
RT на русском вчера в 05:55
Здоровье
Глава ФОМС назвала тарифы на лечение пациентов с коронавирусом
Лечение пациентов с коронавирусом в легкой форме в системе обязательного медицинского страхования тарифицируется как лечение пневмонии, а лечение заболевания средней тяжести — на 40% дороже.
РБК 07:22
Гаджеты
Представлен список смартфонов Huawei для крупного обновления EMUI 10.1
После анонса смартфонов линейки Nova 7, компания Huawei озвучила перечень моделей, для которых выйдет крупное обновление фирменной оболочки EMUI 10.1.
Anonsens 04:56
Энергетика
Цена на газ для населения Украины в апреле снизилась на 15%
Киев, 23 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В апреле 2020 года оптовая цена на газ для населения Украины снизилась на 15% по сравнению с мартом, сообщили 22 апреля в пресс-службе НАК «Нафтогаз».
REGNUM вчера в 03:44
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Общество
В Совфеде допустили продление режима самоизоляции на май
В России с учетом ситуации по коронавирусу режим самоизоляции может быть продлен на май.
РБК 06:07
Автоспорт
Ferrari пригрозила покинуть Формулу-1
Итальянский производитель спорткаров, компания Ferrari, может покинуть чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1.
Quto.ru вчера в 04:32
Технологии
Началось создание разгонного блока для перспективной ракеты «Союз-5»
Как сообщило РИА Новости, специалисты НПО имени Лавочкина начали создавать новый разгонный блок «Фрегат-СБУ», предназначенный для носителя «Союз-5».
Naked Science 05:41
Авто
Lada представила особую Vesta в честь 50-летия АвтоВАЗа для Беларуси
В России, напомним, цены на LADA Vesta SW стартуют от 715 900 рублей.
Автоновости дня 22 апреля в 10:09
Происшествия
СК попросил арестовать экс-депутата Волчека по делу о мошенничестве
В Пресненский суд Москвы в пятницу поступило ходатайство Следственного комитета об аресте бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека и бизнесмена Зураба Плиева по делу о крупном мошенничестве, сообщила РИА новости пресс-секретарь суда Лела Кокая.
РИА Новости 06:46
Политика
Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
Авто
Из России ушел самый дешевый автомобиль в мире
Автопроизводитель из Индии Bajaj прекратил на российском рынке продажи малолитражного хетчбэка Qute. Машина считается самой дешевой в мире.
ФедералПресс 07:24
Экономика
Помощник Глазьева ответил на сообщения о критике со стороны ЦБ
Помощник министра Евразийской экономической комиссии Сергея Глазьева Сергей Ткачук ответил на сообщения о том, что Центробанк призвал снизить информационную активность чиновника.
РИА Новости вчера в 14:37
Общество
Собянин заявил о нехватке медиков в России
В связи с нехваткой медиков Собянин распорядился подготовить поручения о направлении студентов-медиков 4-5-х курсов на практику.
Lenta.ru 07:11
Происшествия
Сыктывкарский суд принудительно госпитализировал пациента с COVID-19
Сыктывкарский городской суд вынес решение о принудительной госпитализации пациента с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Российская газета 07:17
Политика
В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете
В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
Музыка
Rolling Stones выпустила новую песню впервые за восемь лет
Знаменитая британская рок-группа Rolling Stones впервые за восемь лет выпустила новый сингл под названием "Living in a Ghost Town" ("Жизнь в городе-призраке"), частично записанный в условиях изоляции в связи с коронавирусом, сообщил вокалист группы Мик Джаггер.
РИА Новости вчера в 19:11
Происшествия
Жительница Кубани объявлена в розыск как возможная террористка
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 06:47
Общество
Минобороны досрочно завершило строительство медцентра в Одинцове
РЕН ТВ вчера в 22:04