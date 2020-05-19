Несколько крупных инвесторов, занимающиеся развитием возобновляемых источников энергии, предупредили своих партнеров и клиентов о возможном наступлении форс-мажорных обстоятельств и срыве сроков по объектам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письма компаний и их объяснения.

Инвесторы в «зеленую энергетику» в России предупредили о форс-мажорах

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