Несколько крупных инвесторов, занимающихся развитием возобновляемых источников энергии, предупредили своих партнеров и клиентов о возможном наступлении форс-мажорных обстоятельств и срыве сроков по объектам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письма компаний и их объяснения.

Инвесторы в зеленую энергетику в России предупредили о форс-мажорах

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