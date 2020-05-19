Коронавирус
РБКИнвесторы в зеленую энергетику в России предупредили о форс-мажорах
Несколько крупных инвесторов, занимающихся развитием возобновляемых источников энергии, предупредили своих партнеров и клиентов о возможном наступлении форс-мажорных обстоятельств и срыве сроков по объектам. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письма компаний и их объяснения.
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«Зеленые» инвесторы делают все возможное для исполнения энергетических обязательств
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