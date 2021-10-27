"За последнюю неделю рубль вырос более чем на 2% к доллару, в два раза обогнав азиатские валюты, которые также значительно укрепились", - говорит главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.
Дальнейшему укреплению рубля будут препятствовать ожидания ужесточения монетарной политики ФРС США, считает руководитель проекта направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" Центра стратегических разработок Бахтияр Джафаров.
«Intel выпускает первые продукты из семейства микропроцессоров Intel Core 12-го поколения», - говорится в сообщении, где отмечается, что шесть первых представленных процессоров для ПК перейдут на новую модель оперативной памяти DDR5.
Отсюда исследователи делают вывод, что, по крайней мере на протяжении этого периода, в ходе столкновений между двумя нейтронными звездами формировалось больше тяжелых элементов, чем в столкновениях между нейтронными звездами и черными дырами.