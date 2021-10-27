Будьте в Плюсе

Инвестпривлекательность доллара растет вслед за курсом рубля

Хорошо ли подобран заголовок?
Российская валюта демонстрирует усиление, из-за чего аналитики все чаще говорят о перспективах приобретения подешевевшего «американца».
ФАН
Глобальный драйвер рубля – повышение цен на нефть и газ в преддверии зимнего отопительного сезона.
Газета.Ru
"За последнюю неделю рубль вырос более чем на 2% к доллару, в два раза обогнав азиатские валюты, которые также значительно укрепились", - говорит главный инвестиционный стратег ITI Capital Искандер Луцко.
Газета.Ru
Дальнейшему укреплению рубля будут препятствовать ожидания ужесточения монетарной политики ФРС США, считает руководитель проекта направления "Макроэкономический анализ и финансовые рынки" Центра стратегических разработок Бахтияр Джафаров.
ПРАЙМ

Подробнее о событии

Инвестпривлекательность доллара растет вслед за курсом рубля
ФАН11:10
Эксперты рекомендуют покупать доллар: за и против
Infox.ru10:11
Рубль крепнет, доллар падает. Нужно ли покупать валюту
66.ru08:40
Эксперты назвали благоприятные периоды для покупки доллара
Блокнот.ру06:06
Экономисты советуют россиянам скупать доллары
Дни2404:33
«Курс доллара достиг дна»: россиян призвали скупать валюту
Рамблер04:18
Эксперты назвали самые благоприятные периоды для покупки доллара
Газета.Ru01:39

Интересное

Intel представила новые процессоры Alder Lake для персональных компьютеров

«Intel выпускает первые продукты из семейства микропроцессоров Intel Core 12-го поколения», - говорится в сообщении, где отмечается, что шесть первых представленных процессоров для ПК перейдут на новую модель оперативной памяти DDR5.
Комсомольская правда15:17

Столкновения между нейтронными звездами оказались «золотой жилой» Вселенной

Отсюда исследователи делают вывод, что, по крайней мере на протяжении этого периода, в ходе столкновений между двумя нейтронными звездами формировалось больше тяжелых элементов, чем в столкновениях между нейтронными звездами и черными дырами.
AstroNews.ru12:32