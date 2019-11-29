В 2019 году объем инвестпрограммы составил 1,3 трлн рублей. "Газпром" понизил оценку инвестиций в 2019 году до 2,126 трлн рублей.

Инвестпрограмма «Газпрома» в 2020 году сократится до 1,1 трлн рублей

Политика Коммунисты объяснили отмену круглого стола с Навальным в Мосгордуме В Мосгордуме сегодня, 29 ноября, должен был состояться круглый стол фракции КПРФ, посвященный преследованию оппозиции, на который пригласили Алексея Навального и сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

Шоу-бизнес Татьяна Доронина госпитализирована Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в госпиталь.

Политика Песков заявил, что Путин будет работать 31 декабря В свою очередь глава Минтруда России Максим Топилин пояснил, что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря 2019 года нерабочим уже невозможно.

Общество Российские вина предлагают разрешить продавать до полуночи Письмо с предложением разрешить продажу российских вин на час дольше, до 00:00, направила в правительство России, Минфин, Государственную Думу и Совет Федерации Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).

Экономика Прибыль «Транснефти» в третьем квартале упала на 43% Прибыль "Транснефти" за девять месяцев 2019 года снизилась со 170 млрд руб. до 157 млрд руб. В третьем квартале этот показатель упал гораздо сильнее — на 43%, с 78,9 млрд руб. до 44,9 млрд руб. Об этом компания сообщила в финансовом отчете по МСФО.

Энергетика «Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».

Происшествия В отделе полиции Оренбурга умерла девушка Проверка была начата по информации из УМВД о том, что в отделе полиции скончалась доставленная за правонарушение девушка.

Общество Опубликован проект закона о домашнем насилии в России Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.

Авто C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.