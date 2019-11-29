Энергетика

Finam.RuFinam.RuИнвестпрограмма «Газпрома» в 2020 году сократится до 1,1 трлн рублей

В 2019 году объем инвестпрограммы составил 1,3 трлн рублей. "Газпром" понизил оценку инвестиций в 2019 году до 2,126 трлн рублей.
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Инвестпрограмма «Газпрома» в 2020 году сократится до 1,1 трлн рублей

Finam.Ru07:23

«Газпром» планирует сократить инвестпрограмму в 2020 году

Rambler News Service08:07

«Газпром» понизил на этот год оценку инвеструппы

Финмаркет04:23
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Объяснено решение командира самолета Путина приземляться в тумане

Lenta.ru 08:07
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Минфин не выделит средства на строительство ВСМ Москва — Петербург

Минфин не планирует выделять бюджетные средства на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург.
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Композитор «Симпсонов» не исключил закрытие мультсериала

Мультсериал «Симпсоны» хотят закрыть. Такой информацией поделился написавший саундтрек для проекта композитор Дэнни Эльфман.
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Игрок «Зенита» Малком тренируется с бразильским «Коринтиансом»

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Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября истёк срок подачи апелляции на разрешение прокладывать газопровод «Северный поток — 2» по территории Дании.
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Коммунисты объяснили отмену круглого стола с Навальным в Мосгордуме

В Мосгордуме сегодня, 29 ноября, должен был состояться круглый стол фракции КПРФ, посвященный преследованию оппозиции, на который пригласили Алексея Навального и сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Коммерсантъ 05:14
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Татьяна Доронина госпитализирована

Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в госпиталь.
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Песков заявил, что Путин будет работать 31 декабря

В свою очередь глава Минтруда России Максим Топилин пояснил, что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря 2019 года нерабочим уже невозможно.
ТАСС 06:32
Политика

В ДНР приняли закон о государственной границе

Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о госгранице. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:51
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Российские вина предлагают разрешить продавать до полуночи

Письмо с предложением разрешить продажу российских вин на час дольше, до 00:00, направила в правительство России, Минфин, Государственную Думу и Совет Федерации Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).
REGNUM вчера в 21:04
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ЦБ РФ выпускает памятные монеты к 75-летию Великой Победы

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Экономика

Прибыль «Транснефти» в третьем квартале упала на 43%

Прибыль "Транснефти" за девять месяцев 2019 года снизилась со 170 млрд руб. до 157 млрд руб. В третьем квартале этот показатель упал гораздо сильнее — на 43%, с 78,9 млрд руб. до 44,9 млрд руб. Об этом компания сообщила в финансовом отчете по МСФО.
РБК 07:43
Общество

Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов

Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
РБК 08:12
Энергетика

«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии

Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
BFM.ru 04:24
Политика

Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН

Члены делегации Украины прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств.
Коммерсантъ вчера в 20:28
Спорт

Клебо победил в спринте на первом этапе КМ, Большунов — без медали

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в спринте классическим стилем на первом этапе Кубка мира в финском местечке Рука, россиянин Александр Большунов остановился в шаге от пьедестала, став четвертым.
РИА Новости 08:22
Происшествия

В отделе полиции Оренбурга умерла девушка

Проверка была начата по информации из УМВД о том, что в отделе полиции скончалась доставленная за правонарушение девушка.
Российская газета 03:12
Общество

Опубликован проект закона о домашнем насилии в России

Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Lenta.ru 05:22
Авто

C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей

С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
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В МЭР отметили положительную динамику по реализации ФЦП в Крыму

Крым и Севастополь ежегодно увеличивают объем освоения средств по федеральной целевой программе, направленной на развитие полуострова, но темпы хотелось бы нарастить, сообщил журналистам в пятницу заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.
ТАСС 01:56
Футбол

«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери

Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба.
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Политика

В «Слуге народа» объяснили желание «приглушить» свободу слова

Ранее Василевская-Смаглюк заявила, что свобода слова на Украине «настолько сильна», «что ее пора бы уже приглушить».
Lenta.ru 07:47
Общество

Венгрия отказалась от «Евровидения» из-за геев

Венгрия отказалась от участия в международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2020 году.
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Общество

Германия оспорила в суде ЕС ограничение доступа «Газпрома» к Opal

Германия обжаловала решение суда ЕС по газопроводу Opal, сообщило Минэкономики ФРГ. Дело зарегистрировали и присвоили ему номер.
РИА Новости вчера в 11:25
Происшествия

200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета

Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Вести.Ru 27 ноября в 10:52
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AMD почти вытеснила Intel из топ-10 самых покупаемых процессоров

Пятое и шестое место получили Intel Core i9-9900K (самый дорогой в топе) и Core i5-9600K.
Ferra вчера в 09:12
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Крымский отель победил в четырех номинациях премии World Travel Awards

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Зеленский изменил воинские звания на Украине по образцу стран НАТО

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Политика

В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
РИА Новости вчера в 08:35
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

БИЗНЕС Online вчера в 10:08
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