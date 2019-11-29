Энергетика
Finam.RuИнвестпрограмма «Газпрома» в 2020 году сократится до 1,1 трлн рублей
В 2019 году объем инвестпрограммы составил 1,3 трлн рублей. "Газпром" понизил оценку инвестиций в 2019 году до 2,126 трлн рублей.
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Экономика
Минфин не выделит средства на строительство ВСМ Москва — Петербург
Минфин не планирует выделять бюджетные средства на строительство высокоскоростной магистрали (ВСМ) из Москвы в Санкт-Петербург.
Культура
Композитор «Симпсонов» не исключил закрытие мультсериала
Мультсериал «Симпсоны» хотят закрыть. Такой информацией поделился написавший саундтрек для проекта композитор Дэнни Эльфман.
Общество
Жалоба по «Северному потоку — 2» подана в Датский апелляционный совет
Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября истёк срок подачи апелляции на разрешение прокладывать газопровод «Северный поток — 2» по территории Дании.
Политика
Коммунисты объяснили отмену круглого стола с Навальным в Мосгордуме
В Мосгордуме сегодня, 29 ноября, должен был состояться круглый стол фракции КПРФ, посвященный преследованию оппозиции, на который пригласили Алексея Навального и сотрудников его Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).
Шоу-бизнес
Татьяна Доронина госпитализирована
Народная артистка СССР Татьяна Доронина попала в госпиталь.
Политика
Песков заявил, что Путин будет работать 31 декабря
В свою очередь глава Минтруда России Максим Топилин пояснил, что правительство принимает решение о переносе выходных дней заблаговременно, поэтому сейчас централизованно сделать 31 декабря 2019 года нерабочим уже невозможно.
Политика
В ДНР приняли закон о государственной границе
Парламент самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) принял закон о госгранице. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Российские вина предлагают разрешить продавать до полуночи
Письмо с предложением разрешить продажу российских вин на час дольше, до 00:00, направила в правительство России, Минфин, Государственную Думу и Совет Федерации Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ).
Экономика
Прибыль «Транснефти» в третьем квартале упала на 43%
Прибыль "Транснефти" за девять месяцев 2019 года снизилась со 170 млрд руб. до 157 млрд руб. В третьем квартале этот показатель упал гораздо сильнее — на 43%, с 78,9 млрд руб. до 44,9 млрд руб. Об этом компания сообщила в финансовом отчете по МСФО.
Общество
Роскомнадзор опубликовал список распространяющих фейки ресурсов
Роскомнадзор опубликовал на своем сайте список информационных ресурсов, которые распространяли недостоверную информацию.
Энергетика
«Нафтогаз» потребовал арестовать активы «Газпрома» в Латвии
Украинский «Нафтогаз» подал ходатайство в суд Латвии для исполнения решения Стокгольмского арбитража по взысканию 2,6 млрд долларов с «Газпрома».
Политика
Делегация Украины сорвала выступление депутата Госдумы на форуме ООН
Члены делегации Украины прервали выступление депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека на 12-й сессии форума по вопросам меньшинств.
Спорт
Клебо победил в спринте на первом этапе КМ, Большунов — без медали
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо победил в спринте классическим стилем на первом этапе Кубка мира в финском местечке Рука, россиянин Александр Большунов остановился в шаге от пьедестала, став четвертым.
Происшествия
В отделе полиции Оренбурга умерла девушка
Проверка была начата по информации из УМВД о том, что в отделе полиции скончалась доставленная за правонарушение девушка.
Общество
Опубликован проект закона о домашнем насилии в России
Законопроект о профилактике семейно-бытового насилия в России, который в ближайшее время направят в Госдуму, опубликован на сайте Совета Федерации в пятницу, 29 ноября.
Авто
C налогового учета исчезло более четверти роскошных автомобилей
С налогового учета в России в 2018 году исчезло более четверти (26,5%) элитных автомобилей стоимостью более 10 млн рублей.
Экономика
В МЭР отметили положительную динамику по реализации ФЦП в Крыму
Крым и Севастополь ежегодно увеличивают объем освоения средств по федеральной целевой программе, направленной на развитие полуострова, но темпы хотелось бы нарастить, сообщил журналистам в пятницу заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров.
Футбол
«Арсенал» уволил главного тренера Унаи Эмери
Лондонский футбольный клуб отправил в отставку главного тренера Унаи Эмери, сообщила пресс-служба клуба.
Политика
В «Слуге народа» объяснили желание «приглушить» свободу слова
Ранее Василевская-Смаглюк заявила, что свобода слова на Украине «настолько сильна», «что ее пора бы уже приглушить».
Общество
Венгрия отказалась от «Евровидения» из-за геев
Венгрия отказалась от участия в международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2020 году.
Общество
Германия оспорила в суде ЕС ограничение доступа «Газпрома» к Opal
Германия обжаловала решение суда ЕС по газопроводу Opal, сообщило Минэкономики ФРГ. Дело зарегистрировали и присвоили ему номер.
Происшествия
200-килограммовый сын Никаса Сафронова застрял в унитазе самолета
Сын заслуженного художника России Никаса Сафронова Лука Затравкин попал в курьезную ситуацию.
Гаджеты
AMD почти вытеснила Intel из топ-10 самых покупаемых процессоров
Пятое и шестое место получили Intel Core i9-9900K (самый дорогой в топе) и Core i5-9600K.
Общество
Крымский отель победил в четырех номинациях премии World Travel Awards
Политика
В «Нафтогазе» заявили о предупреждении «Газпрома» перекрыть газ
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle рассказал, что "Газпром" якобы угрожал перекрыть поставки газа.
Общество