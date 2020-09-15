Новым инвестсчетам обещают двойные налоговые льготы
В скором времени российские банки могут начать предлагать инвестиционные счета нового типа, отличающиеся двойными налоговыми льготами. Такая инициатива принадлежит НАУФОР. Эксперты видят в этой идее новый способ привлечения "длинных денег" в экономику, который будет выгоден и самим инвесторам.В источнике
С чего всё началось
Третий тип оговаривает совмещение обеих льгот, однако условия их предоставления ужесточатся: нынешний ограничительный срок в три года, в течение которых деньги выводить нельзя, планируется продлить, уточняют "Ведомости
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