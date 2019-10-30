Экономика
КоммерсантъИнвестсоветников не допустят к тестированию
Согласно законопроекту о категоризации инвесторов, неквалифицированным инвесторам представляется ограниченный доступ к финансовым инструментам, после прохождения тестирования количество инструментов существенно расширяется.
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с чего всё началось
Брокеры, которые допустили неквалифицированных инвесторов к торгам сложными для последних инструментами без предварительного теста, будут покрывать за свой счет их убытки от инвестиций.РБК00:00
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Экономика
Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок
С 2019 года в России действует новый налоговый режим для самозанятых — людей, занимающихся отдельными видами бизнеса без найма работников (чаще всего это репетиторы, сиделки, няни, уборщицы).
Lenta.ru 01:59
Происшествия
Подросток открыл стрельбу в московской школе
Российская газета 05:40
Происшествия
При пожаре в Ленобласти погибли четыре человека, в том числе дети
«Устанавливаются все обстоятельства чрезвычайного происшествия, в том числе личности и точное количество погибших», — добавили в СУ СКР по Ленобласти.
REGNUM 06:32
Армия и оружие
В России пройдут испытания новейшей баллистической ракеты
Испытания новейшей российской разработки – межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат» – пройдут в начале следующего года.
Южный Федеральный вчера в 21:22
Происшествия
Избиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП
Газета.Ru вчера в 11:29
Шоу-бизнес
Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью
Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
News.ru вчера в 09:01
Политика
Рада отказалась создать комиссию для расследования событий в Одессе
Верховная рада Украины проголосовала против инициативы оппозиции по созданию временной следственной комиссии по расследованию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, в ходе которых погибли 48 человек.
RT на русском 06:38
Происшествия
Стрельбе в воинской части Забайкалья предшествовал конфликт
По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
Газета.Ru 04:46
Шоу-бизнес
Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Авто
Названы российские цены на полноприводные Peugeot и Citroen
В России стартовал прием заказов на полноприводные версии пассажирских автобусов и коммерческих фургонов Peugeot Traveller, Citroen SpaceTourer, а также Peugeot Expert и Citroen Jumpy, дорожный просвет которых составляет 200 мм.
SpeedMe 06:30
Общество
В Астраханской области умерла старейшая жительница России
В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
РБК 05:22
Политика
Посольство Израиля в России приостановило работу
Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Хоккей
Свечников забил исторический гол в НХЛ
Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.
Sport-place 03:16
Здоровье
Лукашенко выступил против декоммунизации Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии заявил, что в стране не будет декоммунизации, так как белорусы уважают свое историческое прошлое, в том числе и советское.
РЕН ТВ 06:26
Общество
Грета Тунберг отказалась от экологической премии
Экологическая активистка Грета Тунберг из Швеции решила отказаться от премии Северного совета в размере 500 тысяч крон, что составляет примерно 52 тысячи долларов.
Ридус вчера в 17:35
Экономика
Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года
На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
РБК 06:13
Политика
Москва пообещала ответные меры за высылку дипломата из Болгарии
Глушко заявил, что Москва предпримет ответные меры на высылку. Политик пояснил, что это «принято в дипломатической практике».
Телеканал 360° вчера в 15:25
Политика
Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».
RT на русском 05:40
Происшествия
В России начали расследовать убийство 214 детей нацистами
По данным следователей, которые ссылаются на рассекреченные архивы ФСБ, 9 и 10 октября 1942 года члены зондеркоманды СС-10 «а» с участием начальника гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача гестапо Штрауха совершили массовое убийство воспитанников детского дома с применением мобильных газовых камер.
Lenta.ru 07:05
Общество
«Фризиум» начали бесплатно выдавать в Москве
Выдача препарата "Фризиум" для лечения детей, больных эпилепсией, из первой поступившей в страну партии началась в Москве.
Газета.Ru 05:51
Происшествия
В Твери опрокинулся пассажирский автобус
Пассажирский автобус ПАЗ утром в среду съехал в кювет и опрокинулся на бок на улице Димитрова в Твери.
ТАСС 04:35
Футбол
Моуриньо захотел возглавить лондонский «Арсенал»
Португалец Жозе Моуринью захотел стать главным тренером лондонского футбольного клуба "Арсенал", пишет The Sun.
Интерфакс-Спорт 06:27
Политика
В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье
Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
РИА Новости вчера в 06:03
Футбол
Злоумышленники, вооруженные пистолетами, ограбили дом Клаудио Маркизио
Четверо грабителей, вооруженные пистолетами, ворвались в дом к Маркизио и, угрожая бывшему футболисту и его жене, заставили открыть сейф.
РИА Новости 05:45
Политика
Путин отказался от поездки на саммит АТЭС в Чили
«Президент планирует принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Бразилии», — сказал Песков.
Известия 06:52
Авто
АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4
Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня 28 октября в 02:59
Происшествия
Экс-главе курганского УФСИН огласили приговор и отправили его в СИЗО
Напомним, что ранее гособвинение затребовала для экс-главу УФСИН по Курганской области семь лет колонии и 2 млн рублей штрафа.
Первое антикоррупционное СМИ 06:07
Футбол
Россия ответила на обвинения в незаконности получения ЧМ-2018
Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал обвинения в том, что Москва пользовалась методами воздействия на чиновников Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) для получения голосов при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
Lenta.ru 06:12
Армия и оружие
Американцы испытают первый модернизированный бомбардировщик B-2
В случае, если летные испытания первого модернизированного бомбардировщика пройдут успешно, Northrop Grumman должна будет смонтировать новые системы на все B-2.
N+1 02:45
Общество
Моряки Балтфлота нашли затонувшую подлодку у берегов Калининграда
Необычную находку обнаружили члены экипажа тральщика Балтийского флота "Александр Обухов" во время учений по поиску мин. Это затонувший объект, предположительно, подводная лодка.
Российская газета 06:02