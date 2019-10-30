Экономика

КоммерсантъКоммерсантъИнвестсоветников не допустят к тестированию

Согласно законопроекту о категоризации инвесторов, неквалифицированным инвесторам представляется ограниченный доступ к финансовым инструментам, после прохождения тестирования количество инструментов существенно расширяется.
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с чего всё началось

ЦБ обяжет брокеров покрывать биржевые убытки непротестированных игроков

Брокеры, которые допустили неквалифицированных инвесторов к торгам сложными для последних инструментами без предварительного теста, будут покрывать за свой счет их убытки от инвестиций.
РБК00:00

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ЦБ обяжет брокеров покрывать биржевые убытки непротестированных игроков

РБК00:00

Инвестсоветников не допустят к тестированию

Коммерсантъ07:08

ЦБ предложил обязать брокеров покрывать убытки непротестированных инвесторов

Ведомости02:18

Деньги играющих на бирже россиян защитят

Lenta.ru04:36

ЦБ обяжет брокеров покрывать убытки играющих на бирже россиян

АБН05:21

Брокеров обяжут покрывать чужие биржевые убытки

Право.ру03:57

Неквалифицированные инвесторы не смогут работать с форекс-дилерами

Саминвестор01:34
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 07:16, Вашингтон
Экономика

Новая пенсионная система затронет репетиторов и сиделок

С 2019 года в России действует новый налоговый режим для самозанятых — людей, занимающихся отдельными видами бизнеса без найма работников (чаще всего это репетиторы, сиделки, няни, уборщицы).
Lenta.ru 01:59
Происшествия

Подросток открыл стрельбу в московской школе

Российская газета 05:40
Происшествия

При пожаре в Ленобласти погибли четыре человека, в том числе дети

«Устанавливаются все обстоятельства чрезвычайного происшествия, в том числе личности и точное количество погибших», — добавили в СУ СКР по Ленобласти.
REGNUM 06:32
Армия и оружие

В России пройдут испытания новейшей баллистической ракеты

Испытания новейшей российской разработки – межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат» – пройдут в начале следующего года.
Южный Федеральный вчера в 21:22
Происшествия

Избиение ребенка в детсаду Ярославля назвали ЧП

Газета.Ru вчера в 11:29
Шоу-бизнес

Бывшая жена Дмитрия Тарасова запретила ему видеться с дочерью

Экс-супруга запретила бывшему игроку «Локомотива» Дмитрию Тарасову видеться с дочерью Ангелиной.
News.ru вчера в 09:01
Политика

Рада отказалась создать комиссию для расследования событий в Одессе

Верховная рада Украины проголосовала против инициативы оппозиции по созданию временной следственной комиссии по расследованию массовых беспорядков в Одессе 2 мая 2014 года, в ходе которых погибли 48 человек.
RT на русском 06:38
Происшествия

Стрельбе в воинской части Забайкалья предшествовал конфликт

По словам источника, как только выдалась возможность, он открыл по ним огонь.
Газета.Ru 04:46
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Авто

Названы российские цены на полноприводные Peugeot и Citroen

В России стартовал прием заказов на полноприводные версии пассажирских автобусов и коммерческих фургонов Peugeot Traveller, Citroen SpaceTourer, а также Peugeot Expert и Citroen Jumpy, дорожный просвет которых составляет 200 мм.
SpeedMe 06:30
Общество

В Астраханской области умерла старейшая жительница России

В Астраханской области на 124-м году жизни умерла старейшая жительница России Танзиля Бисембеева.
РБК 05:22
Политика

Посольство Израиля в России приостановило работу

Посольство Израиля в Москве временно прекратило работу, сообщается на странице диппредставительства на фейсбуке.
РИА Новости 04:29
Хоккей

Свечников забил исторический гол в НХЛ

Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.
Sport-place 03:16
Здоровье

Лукашенко выступил против декоммунизации Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе посещения Республиканского научно-практического центра онкологии и медицинской радиологии заявил, что в стране не будет декоммунизации, так как белорусы уважают свое историческое прошлое, в том числе и советское.
РЕН ТВ 06:26
Общество

Грета Тунберг отказалась от экологической премии

Экологическая активистка Грета Тунберг из Швеции решила отказаться от премии Северного совета в размере 500 тысяч крон, что составляет примерно 52 тысячи долларов.
Ридус вчера в 17:35
Экономика

Акции «Газпрома» выросли до максимума с 2008 года

На Московской бирже стоимость акций «Газпрома» выросла на 2,33% и поднялась до отметки 259 руб. за акцию, свидетельствуют данные торгов.
РБК 06:13
Политика

Москва пообещала ответные меры за высылку дипломата из Болгарии

Глушко заявил, что Москва предпримет ответные меры на высылку. Политик пояснил, что это «принято в дипломатической практике».
Телеканал 360° вчера в 15:25
Политика

Зеленский назвал этапы возвращения контроля над Донбассом

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что для возвращения контроля Киева над Донбассом необходимо выполнить три этапа: «завершение горячей стадии» конфликта, «примирение людей» и «безопасная реинтеграция».
RT на русском 05:40
Происшествия

В России начали расследовать убийство 214 детей нацистами

По данным следователей, которые ссылаются на рассекреченные архивы ФСБ, 9 и 10 октября 1942 года члены зондеркоманды СС-10 «а» с участием начальника гестапо города Ейска обер-лейтенанта Бедедекера, коменданта города Кандлера и врача гестапо Штрауха совершили массовое убийство воспитанников детского дома с применением мобильных газовых камер.
Lenta.ru 07:05
Общество

«Фризиум» начали бесплатно выдавать в Москве

Выдача препарата "Фризиум" для лечения детей, больных эпилепсией, из первой поступившей в страну партии началась в Москве.
Газета.Ru 05:51
Происшествия

В Твери опрокинулся пассажирский автобус

Пассажирский автобус ПАЗ утром в среду съехал в кювет и опрокинулся на бок на улице Димитрова в Твери.
ТАСС 04:35
Футбол

Моуриньо захотел возглавить лондонский «Арсенал»

Португалец Жозе Моуринью захотел стать главным тренером лондонского футбольного клуба "Арсенал", пишет The Sun.
Интерфакс-Спорт 06:27
Политика

В Кремле прокомментировали стрельбу в воинской части в Забайкалье

Трагедия случилась в минувшую пятницу в войсковой части в Забайкалье.
РИА Новости вчера в 06:03
Футбол

Злоумышленники, вооруженные пистолетами, ограбили дом Клаудио Маркизио

Четверо грабителей, вооруженные пистолетами, ворвались в дом к Маркизио и, угрожая бывшему футболисту и его жене, заставили открыть сейф.
РИА Новости 05:45
Политика

Путин отказался от поездки на саммит АТЭС в Чили

«Президент планирует принять участие в саммите БРИКС, который пройдет в Бразилии», — сказал Песков.
Известия 06:52
Авто

АвтоВАЗ собрал первую партию обновленной Lada 4x4

Основные изменения затронут салон, где появятся новые приборная панель и центральный тоннель, другие сиденья, задний диван с тремя подголовниками и формованный потолок (как современных моделей LADA).
Автоновости дня 28 октября в 02:59
Происшествия

Экс-главе курганского УФСИН огласили приговор и отправили его в СИЗО

Напомним, что ранее гособвинение затребовала для экс-главу УФСИН по Курганской области семь лет колонии и 2 млн рублей штрафа.
Первое антикоррупционное СМИ 06:07
Футбол

Россия ответила на обвинения в незаконности получения ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал обвинения в том, что Москва пользовалась методами воздействия на чиновников Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) для получения голосов при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
Lenta.ru 06:12
Армия и оружие

Американцы испытают первый модернизированный бомбардировщик B-2

В случае, если летные испытания первого модернизированного бомбардировщика пройдут успешно, Northrop Grumman должна будет смонтировать новые системы на все B-2.
N+1 02:45
Общество

Моряки Балтфлота нашли затонувшую подлодку у берегов Калининграда

Необычную находку обнаружили члены экипажа тральщика Балтийского флота "Александр Обухов" во время учений по поиску мин. Это затонувший объект, предположительно, подводная лодка.
Российская газета 06:02
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