Экономика
КоммерсантъИнвестсоветников не допустят к тестированию
Согласно законопроекту о категоризации инвесторов, неквалифицированным инвесторам представляется ограниченный доступ к финансовым инструментам, после прохождения тестирования количество инструментов существенно расширяется.
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с чего всё началось
Какая ответственность у брокера Если брокер, УК или страховщик допустили неквалифицированного инвестора к инструменту без тестирования или нарушили порядок тестирования, в результате чего клиент понес убытки, то за свой счет должны выкупить у такого инвестора приобретенные им ценные бумаги и возместить все расходы по проведенной сделке, все комиссии, проценты и надбавки, предлагает ЦБ.РБКвчера в 00:00
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Политика
В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина
Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:14
Происшествия
Пятилетний ребенок скончался в детском саду в Коми
В детском саду города Ухта (республика Коми) умер пятилетний ребенок.
Известия вчера в 16:35
Общество
В Балтийском море нашли подлодку времён Великой Отечественной войны
RT на русском вчера в 18:46
Игры
Red Dead Redemption 2 уже можно предварительно загрузить
На платформе Steam Red Dead Redemption 2 появится лишь в конце года.
Goroday.ru вчера в 13:20
Общество
Названы возможные сроки строительства моста на Сахалин
Взгляд.ру вчера в 11:26
Армия и оружие
Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади
РИА Новости вчера в 17:32
Общество
Эксперты назвали сферы труда с самыми счастливыми работниками
Самые счастливые работники трудятся в сферах медицины, фармацевтики и государственной службы.
RT на русском вчера в 22:02
Происшествия
В Бийске за ночь сгорело шесть автомобилей такси
Алтапресс вчера в 22:26
Происшествия
Крымский чиновник устроил смертельное ДТП в Подмосковье
Российская газета вчера в 22:45
Общество
Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году
В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства.
Газета.Ru 01:22
Происшествия
СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества
Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Происшествия
Пятеро подростков пострадали при стрельбе в Торонто
В результате стрельбы пострадали пятеро подростков возрастом от 16 до 18 лет. Пострадавших госпитализировали с серьезными ранениями.
REGNUM 00:18
Здоровье
Елена Малышева рассказала, как сама защищается от рака
Экономика сегодня 28 октября в 12:13
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги
Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Газета.Ru вчера в 17:52
Армия и оружие
Британцы оценили пуск ракеты «Булава» с подлодки «Князь Владимир»
30 октября атомная подводная лодка «Князь Владимир» проекта 955А («Борей-А») в рамках испытаний впервые произвела пуск баллистической ракеты «Булава».
Известия 00:08
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Телеканал 360° вчера в 06:20
Общество
Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры
Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК вчера в 17:00
Общество
Что изменится в российских законах в ноябре 2019 года
Вид на жительство С 1 ноября вступает в силу закон, по которому вид на жительство в России становится бессрочным (по старым правилам его выдавали на пять лет с возможностью продления).
РБК 00:15
Армия и оружие
Генсек НАТО заявил об усилении присутствия альянса в Чёрном море
RT на русском вчера в 09:03
Политика
Зеленскому посоветовали не тратить время на «реинтеграцию» Крыма
Депутат напомнил, что Крым уже более пяти лет находится в составе РФ, и никто не намерен обсуждать никакую реинтеграцию.
Известия 00:42
Происшествия
Число жертв пожара в поезде в Пакистане возросло до 46
Число погибших в результате пожара в поезде в Пакистане возросло до 46, сообщает ANI.
RT на русском 01:19
Армия и оружие
НАТО выбрало кодовое обозначение для Су-57
НАТО выбрало кодовое обозначение для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает Scramble Magazine.
Газета.Ru 01:26
Политика
Закрылось посольство Израиля в России
Закрываются посольства по всему миру. Из-за забастовок отказалось работать посольство на Украине.
Русская Планета вчера в 05:16
Происшествия
Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете
Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.
Известия вчера в 12:20
Общество
Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке
Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
ТАСС вчера в 06:58
Общество
Знаки зодиака, которые хуже всего переносят осень
Осенью у представителей знака возрастает меланхоличность, а одинокие вечера в сопровождении грустной музыки становятся любимым времяпровождением.
Lisa.ru 29 октября в 00:30
Гаджеты
Intel представила процессор Core i9
Компания Intel представила свое новое творение – процессор Core i9-9900KS.
The GEEK 28 октября в 11:23
Шоу-бизнес
Харламов похвалил жену за постельные сцены в фильме «Текст»
Журналисты спросили комика, как он отнесся к тому, что его жена снялась в откровенных сценах в фильме «Текст».
ИнфоСМИ 28 октября в 04:49
Космос
Бур станции InSight выскочил из грунта
N+1 28 октября в 08:54
Происшествия
Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз
Уралинформбюро вчера в 08:41