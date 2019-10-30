Экономика

КоммерсантъКоммерсантъИнвестсоветников не допустят к тестированию

Согласно законопроекту о категоризации инвесторов, неквалифицированным инвесторам представляется ограниченный доступ к финансовым инструментам, после прохождения тестирования количество инструментов существенно расширяется.
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с чего всё началось

ЦБ расширит практику покрытия убытков россиян на бирже

Какая ответственность у брокера Если брокер, УК или страховщик допустили неквалифицированного инвестора к инструменту без тестирования или нарушили порядок тестирования, в результате чего клиент понес убытки, то за свой счет должны выкупить у такого инвестора приобретенные им ценные бумаги и возместить все расходы по проведенной сделке, все комиссии, проценты и надбавки, предлагает ЦБ.
РБКвчера в 00:00

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ЦБ назвал условия допуска непрофессионалов к рынку форекс

РБК00:00

ЦБ может допустить неквалифицированных инвесторов на форекс после тестирования

Коммерсантъ00:53

ЦБ предложил обязать брокеров покрывать убытки непротестированных инвесторов

Ведомостивчера в 02:18

Деньги играющих на бирже россиян защитят

Lenta.ruвчера в 04:36

Принятие закона о квалифицированных инвесторах могут отложить до начала 2020 года

ТАССвчера в 08:57

Комиссия за риск

Российская газетавчера в 09:41

ЦБ обяжет брокеров покрывать убытки играющих на бирже россиян

АБНвчера в 05:21
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Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.
РБК вчера в 22:14
Происшествия

Пятилетний ребенок скончался в детском саду в Коми

В детском саду города Ухта (республика Коми) умер пятилетний ребенок.
Известия вчера в 16:35
Общество

В Балтийском море нашли подлодку времён Великой Отечественной войны

RT на русском вчера в 18:46
Игры

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На платформе Steam Red Dead Redemption 2 появится лишь в конце года.
Goroday.ru вчера в 13:20
Общество

Названы возможные сроки строительства моста на Сахалин

Взгляд.ру вчера в 11:26
Армия и оружие

Появилось видео операции по уничтожению аль-Багдади

РИА Новости вчера в 17:32
Общество

Эксперты назвали сферы труда с самыми счастливыми работниками

Самые счастливые работники трудятся в сферах медицины, фармацевтики и государственной службы.
RT на русском вчера в 22:02
Происшествия

В Бийске за ночь сгорело шесть автомобилей такси

Алтапресс вчера в 22:26
Происшествия

Крымский чиновник устроил смертельное ДТП в Подмосковье

Российская газета вчера в 22:45
Общество

Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году

В каких-то регионах тарифы ЖКХ вырастут больше всего, а в других - меньше, говорится в распоряжении на сайте российского правительства.
Газета.Ru 01:22
Происшествия

СК предупредил россиян о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет в среду предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда аферисты выдают себя за следователей.
РИА Новости вчера в 10:56
Происшествия

Пятеро подростков пострадали при стрельбе в Торонто

В результате стрельбы пострадали пятеро подростков возрастом от 16 до 18 лет. Пострадавших госпитализировали с серьезными ранениями.
REGNUM 00:18
Здоровье

Елена Малышева рассказала, как сама защищается от рака

Экономика сегодня 28 октября в 12:13
Футбол

«Ливерпуль» обыграл «Арсенал» в сверхрезультативном матче Кубка лиги

Мерсисайдский "Ливерпуль" обыграл лондонский "Арсенал" в серии пенальти матча Кубка Английской лиги.
Газета.Ru вчера в 17:52
Армия и оружие

Британцы оценили пуск ракеты «Булава» с подлодки «Князь Владимир»

30 октября атомная подводная лодка «Князь Владимир» проекта 955А («Борей-А») в рамках испытаний впервые произвела пуск баллистической ракеты «Булава».
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Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Телеканал 360° вчера в 06:20
Общество

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК вчера в 17:00
Общество

Что изменится в российских законах в ноябре 2019 года

Вид на жительство С 1 ноября вступает в силу закон, по которому вид на жительство в России становится бессрочным (по старым правилам его выдавали на пять лет с возможностью продления).
РБК 00:15
Армия и оружие

Генсек НАТО заявил об усилении присутствия альянса в Чёрном море

RT на русском вчера в 09:03
Политика

Зеленскому посоветовали не тратить время на «реинтеграцию» Крыма

Депутат напомнил, что Крым уже более пяти лет находится в составе РФ, и никто не намерен обсуждать никакую реинтеграцию.
Известия 00:42
Происшествия

Число жертв пожара в поезде в Пакистане возросло до 46

Число погибших в результате пожара в поезде в Пакистане возросло до 46, сообщает ANI.
RT на русском 01:19
Армия и оружие

НАТО выбрало кодовое обозначение для Су-57

НАТО выбрало кодовое обозначение для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает Scramble Magazine.
Газета.Ru 01:26
Политика

Закрылось посольство Израиля в России

Закрываются посольства по всему миру. Из-за забастовок отказалось работать посольство на Украине.
Русская Планета вчера в 05:16
Происшествия

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

Инцидент произошел на борту самолета, вылетавшего из московского аэропорта Шереметьево в Тель-Авив.
Известия вчера в 12:20
Общество

Ректор ВШЭ раскритиковал сотрудника за высказывания о русском языке

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов упрекнул профессора факультета гуманитарных наук вуза Гасана Гусейнова, опубликовавшего в Facebook запись с негативными оценками русского языка, в некорректном для преподавателя поведении в социальной сети.
ТАСС вчера в 06:58
Общество

Знаки зодиака, которые хуже всего переносят осень

Осенью у представителей знака возрастает меланхоличность, а одинокие вечера в сопровождении грустной музыки становятся любимым времяпровождением.
Lisa.ru 29 октября в 00:30
Гаджеты

Intel представила процессор Core i9

Компания Intel представила свое новое творение – процессор Core i9-9900KS.
The GEEK 28 октября в 11:23
Шоу-бизнес

Харламов похвалил жену за постельные сцены в фильме «Текст»

Журналисты спросили комика, как он отнесся к тому, что его жена снялась в откровенных сценах в фильме «Текст».
ИнфоСМИ 28 октября в 04:49
Космос

Бур станции InSight выскочил из грунта

N+1 28 октября в 08:54
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев солдата окунали головой в унитаз

Уралинформбюро вчера в 08:41
Как работают Яндекс.Новости?
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