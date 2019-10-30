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Инвестсоветников не допустят к тестированию

Шоу-бизнес Раскрыты доходы звезд от новогодних корпоративов Самым дорогим артистом для выступлений на новогодних корпоративах в 2019 году стала группа «Ленинград», пишет Super.

Происшествия ФСБ задержала директора физического института РАН Директор Физического института имени Лебедева Российской академии наук (РАН) Николай Колачевский был увезен сотрудниками ФСБ России с рабочего места в свою квартиру на юго-западе Москвы для проведения обыска.

Политика Венгрия заблокировала декларацию НАТО по Украине Будапешт наложил вето на декларацию постпредов при НАТО по Украине, сообщает Daily News Hungary со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.

Общество Умерла заслуженная артистка России Елена Гаудасинская "С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 30 октября 2019 года на 53-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Елена Станиславовна Гаудасинская", - говорится в сообщении.