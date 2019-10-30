Экономика

КоммерсантъКоммерсантъИнвестсоветников не допустят к тестированию

Согласно законопроекту о категоризации инвесторов, неквалифицированным инвесторам представляется ограниченный доступ к финансовым инструментам, после прохождения тестирования количество инструментов существенно расширяется.
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ЦБ расширит практику покрытия убытков россиян на бирже

РБК00:00

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил за разработку государственной стратегии безопасной реинтеграции Донбасса и Крыма.
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Ректор ВШЭ прокомментировал слова профессора вуза о русском языке

Ректор НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов прокомментировал высказывание преподавателя факультета гуманитарных наук Гасана Гусейнова, назвавшего современный русский язык «убогим и клоачным».
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Будапешт наложил вето на декларацию постпредов при НАТО по Украине, сообщает Daily News Hungary со ссылкой на министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто.
РИА Новости 08:57
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Пять человек погибли в результате ДТП в Подмосковье. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУОБДД МВД России.
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В очередь за бесплатными колонками «Яндекса» встали сотни человек

Как рассказал «РИА Новости» представитель пресс-службы компании, первые люди стоят в очереди за колонкой с 22:30 вторника, 29 октября.
РБК 05:11
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Взгляд.ру 11:11
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Подросток открыл стрельбу в московской школе

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Путин и Орбан начали переговоры в Венгрии

В Будапеште начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.
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Следственный комитет попросил Басманный суд арестовать еще одного участника акции 27 июля Павла Новикова.
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"С глубочайшим прискорбием сообщаем, что 30 октября 2019 года на 53-м году жизни скончалась заслуженная артистка России, заведующая кафедрой концертмейстерского мастерства Елена Станиславовна Гаудасинская", - говорится в сообщении.
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Посольство Израиля в России приостановило работу

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Заместитель руководителя департамента цифрового развития Воронежской области подозревается в злоупотреблении должностями полномочиями при проведении торгов и заключении государственных контрактов, возбуждено уголовное дело.
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Международная биеннале современного искусства открылась в Третьяковке

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