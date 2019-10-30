Экономика

КоммерсантъКоммерсантъИнвестсоветников не допустят к тестированию

Согласно законопроекту о категоризации инвесторов, неквалифицированным инвесторам представляется ограниченный доступ к финансовым инструментам, после прохождения тестирования количество инструментов существенно расширяется.
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с чего всё началось

ЦБ расширит практику покрытия убытков россиян на бирже

Брокеры, которые допустили неквалифицированных инвесторов к торгам сложными для последних инструментами без предварительного теста, будут покрывать за свой счет их убытки от инвестиций.
РБК00:00

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ЦБ расширит практику покрытия убытков россиян на бирже

РБК00:00

Инвестсоветников не допустят к тестированию

Коммерсантъ07:08

ЦБ предложил обязать брокеров покрывать убытки непротестированных инвесторов

Ведомости02:18

Деньги играющих на бирже россиян защитят

Lenta.ru04:36

Принятие закона о квалифицированных инвесторах могут отложить до начала 2020 года

ТАСС08:57

Комиссия за риск

Российская газета09:41

ЦБ обяжет брокеров покрывать убытки играющих на бирже россиян

АБН05:21
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Происшествия

Актриса Лидия Вележева устроила дебош в самолете

Российская газета 08:02
Общество

Дания согласилась на строительство «Северного потока -2»

"Датское энергетическое агентство предоставило компании Nord Stream 2 AG разрешение на строительство участка газопровода Nord Stream 2 на датском континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма в Балтийском море", — отмечается в официальном сообщении Энергетического агентства страны (DEA).
Газета.Ru 10:01
Наука

Прародину человечества нашли в Южной Африке

Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
ToDay News Ufa 28 октября в 13:27
Политика

Посольство Израиля в России отказалось работать из-за нехватки денег

Израильское посольство в Москве временно прекратит работу из-за финансовых проблем, следует из сообщения диппредставительства в Facebook.
РБК 03:32
Шоу-бизнес

Лейбл Максима Фадеева расторг контракты со всеми артистами

Музыкант Максим Фадеев сообщил о расторжении его продюсерским центром MALFA контрактов со всеми артистами лейбла.
Известия 06:50
Политика

Законопроект о пропаганде наркотиков вернут авторам

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству вернет законопроект о пропаганде наркотиков его авторам — депутатам от «Справедливой России», заявил агентству «РИА Новости» глава комитета Павел Крашенинников.
Коммерсантъ 08:35
Технологии

Гарантия на точность появится у сигнала ГЛОНАСС

Генеральный конструктор российской навигационной системы ГЛОНАСС Сергей Карутин рассказал, что система может стать первой в мире, которая будет предоставлять сигнал с гарантированной точностью.
Телеканал 360° 07:10
Происшествия

СК возбудил дело по факту избиения девочки в детсаду Ярославля

RT на русском 09:13
Политика

В Раде нового созыва произошла первая драка

В Верховной раде IX созыва произошла первая драка.
Газета.Ru 08:38
Армия и оружие

WP: информатор на аль-Багдади получит $25 млн

Уточнеятся, что помогавший в ходе операции член террористической группировки занимался координацией передвижения аль-Багдади по Сирии, а также помогал обустроить его убежище в Идлибе.
Газета.Ru 00:15
Кино

Названа дата запуска стрим-сервиса HBO Max

Телеканал HBO назвал примерную дату запуска собственного стрим-сервиса. HBO Max начнет свою работу в мае 2020 года.
Культуромания 03:17
Политика

Путин прибыл в Венгрию с официальным визитом

Президент России Владимир Путин прибыл для однодневных переговоров в Будапешт.
Газета.Ru 09:42
Экономика

Обанкротился один из крупнейших хай-тек проектов России, получивший $1 миллиард госфинансирования

В понедельник Арбитражный суд Москвы объявил банкротом компанию «Ангстрем-Т», занимавшуюся производством микрочипов и получившую госфинансирование на 1 млрд долларов.
3DNews 02:23
Политика

Венгрия наложила вето на декларацию НАТО по Украине

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что представители Будапешта наложили вето на совместную декларацию послов стран — членов НАТО по Украине.
RT на русском 07:58
Теннис

Медведев проиграл во втором круге «Мастерса» в Париже

Теннисист Даниил Медведев проиграл во втором круге турнира серии «Мастерс» в Париже.
РБК вчера в 19:33
Армия и оружие

Эрдоган заявил о праве Турции возобновить операцию в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может возобновить операцию в Сирии, если курдские вооруженные группировки снова приблизятся к сирийско-турецкой границе на 30 км. Об этом сообщает Anadolu.
РБК 08:46
Происшествия

Авария с упавшей в кювет маршруткой в Твери попала на видео

В Твери маршрутный автобус потерял управление на скользкой дороге, упал в кювет и перевернулся.
Вести.Ru 08:19
Происшествия

Полицейский отказался быть потерпевшим по «московскому делу»

Полицейский Виталий Максидов отказался быть потерпевшим по «московскому делу» и уволился из МВД после митинга 27 июля.
Росбалт вчера в 12:15
Политика

Зеленский назвал три условия для достижения мира в Донбассе

"Международный опыт вооруженных конфликтов и войн в любом уголке планеты доказывает: на пути к окончанию войны надо пройти три главных этапа", - заявил президент Украины Владимир Зеленский на Форуме единства в Мариуполе, передает ТАСС.
Газета.Ru 07:46
Футбол

Россия ответила на обвинения в незаконности получения ЧМ-2018

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин прокомментировал обвинения в том, что Москва пользовалась методами воздействия на чиновников Международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) для получения голосов при выборе страны-хозяйки чемпионата мира-2018.
Lenta.ru 06:12
Экономика

Попавшие под санкции «Силовые машины» подали в суд на Вьетнам

Почему "Силмаш" пожаловался на Вьетнам в суд в Сингапуре Проблемы с проектом ТЭС "Лонг-Фу-1" во Вьетнаме возникли у "Силовых машин" после того, как в январе 2018 года компания попала в санкционный список Минфина США по обвинению в незаконных поставках газовых турбин в Крым.
РБК 01:00
Происшествия

Подросток устроил стрельбу в московской школе

Школьник в столичном районе Войковский принес на занятия травматический пистолет и совершил выстрел в здании, передает РИА "Новости" со ссылкой на главное управление МВД России по Москве.
Газета.Ru 07:22
Общество

Составлен рейтинг регионов РФ с самыми качественными дорогами

Рейтинг регионов России с дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения, которые отвечают нормативным требованиям, возглавила Москва, говорится в исследовании Росстата.
REGNUM 01:25
Армия и оружие

Атомная подлодка «Князь Владимир» впервые провела пуск ракеты «Булава»

Атомная подводная лодка «Князь Владимир» проекта 955А («Борей-А») в рамках испытаний впервые произвела пуск баллистической ракеты «Булава», сообщили 30 октября в Минобороны.
Известия вчера в 23:07
Общество

У «Яндекса» собралась очередь из тысячи человек за новой мини-колонкой

Очередь из более чем тысячи человек собралась у фирменного магазина "Яндекса", где в среду можно приобрести новую миниатюрную версию "умной" колонки — "Яндекс.Станцию Мини", а также получить ее бесплатно в обмен на старую аудиотехнику, рассказали РИА Новости в компании.
РИА Новости 02:54
Происшествия

Жена пропавшего россиянина заподозрила его в убийстве двоих детей

Lenta.ru 06:25
Политика

Путин отказался от поездки на саммит АТЭС в Чили

Президент России Владимир Путин не поедет на саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Чили.
Известия 06:52
Общество

Симоньян поругалась с Собчак из-за Петрова и Боширова

Главный редактор RT Маргарита Симоньян в беседе с журналисткой Ксенией Собчак отказалась говорить о своем интервью с Александром Петровым и Русланом Бошировым.
Газета.Ru 07:36
Общество

Россияне сочли достойной пенсию в 40 тыс. рублей

Газета.Ru 07:22
Хоккей

Свечников забил исторический гол в НХЛ

Лакросс-гол или «мичиганский гол» оформил россиянин Андрей Свечников в сегодняшнем матче против «Калгари» (2:1). При негативном для своей команды счете за 11 минут до финальной сирены 19-летний форвард отважился на дерзость, которую не могли себе позволить даже признанные мастодонты лиги.
Sport-place 03:16
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