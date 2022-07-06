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Инвестстратег Бахтин: к началу осени доллар может закрепиться на уровне 60-65 рублей

В начале июля рубль, укрепившийся в последние несколько месяцев, начал слабеть.
РИА Новости
О начале фазы отката рубля рассказал инвестстратег.
Телепорт
"К началу осени доллар может закрепиться на уровне 60-65 рублей, а завершить год курс может в районе 70-75", — отметил он.
ПРАЙМ
Дороже других продает европейскую валюту Уралсиб по 94,48 рублей, самый выгодный курс – в Сбербанке, 65,67 рублей.
Телеинформ

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Доллар может закрепиться на уровне 60-65 рублей к началу осени
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