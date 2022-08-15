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Инвестстратег Бахтин заявил, что потолок цен на газ в Европе уже пройден

Как сообщает агентство Прайм, инвестиционный стратег Александр Бахтин в беседе с журналистами рассказал, какая цена на газ станет "критической" для экономики стран Европы.
Московский Комсомолец
Президент Финляндии Саули Ниинистё ранее допустил, что энергетический кризис может повлиять на единство Европы.
RT на русском
На прошлой неделе, в четверг, фьючерсные контракты на газ в Европе с поставкой в сентябре (по бенчмарку TTF) уже торговались на рекордном уровне и превышали отметку в 2350 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
ПРАЙМ
Венгрия и Польша — единственные из 27 стран Европейского союза, которые проголосовали против плана по добровольному снижению спроса на газ на 15% в ближайшие месяцы.
RT на русском

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Инвестор Бахтин: стоимость газа для европейцев достигла потолка
ФАН20:27
Эксперт Бахтин считает, что европейцы уже достигли потолок подорожания газа в 2350 долларов
ПРАЙМ18:01
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Инвестстратег Бахтин заявил, что потолок цен на газ в Европе уже пройден
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Газета.Ru19:00
Инвестстратег Бахтин сообщил о потолке подорожания газа для европейцев
Общественная служба новостей18:49
Инвестстратег Бахтин заявил о достижении потолка цен на газ в Европе
РИА Новости18:20
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