На прошлой неделе, в четверг, фьючерсные контракты на газ в Европе с поставкой в сентябре (по бенчмарку TTF) уже торговались на рекордном уровне и превышали отметку в 2350 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Лидер Китая Си Цзиньпин видит в США не только сверхдержаву в упадке, но и окончательно спятившую геронтократию, заявил обозреватель британского журнала The Spectator Фредди Грей, отметив, что Штаты близки к состоянию банановой республики.
Наибольшее морфологическое разнообразие оказалось характерно для крупных плотоядных (с длиной черепа более метра), которые в основном были представлены хищными динозаврами: их глазницы были эллиптическими или в форме замочной скважины (хотя у молодых особей они все же были округлыми).
Адъюнкт- профессор математических и вычислительных наук Университета штата Миссиссауга, Бургнер-Карс предвидит день, когда один из ее змееподобных роботов, управляемый хирургом, сможет двигаться извилистым путем вокруг жизненно важных тканей, но при этом достигать точное хирургическое место.