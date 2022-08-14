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Инвестстратег Бахтин заявил о достижении потолка цен на газ в Европе

Как сообщает агентство Прайм, инвестиционный стратег Александр Бахтин в беседе с журналистами рассказал, какая цена на газ станет "критической" для экономики стран Европы.
Московский Комсомолец
Как передавала Общественная Служба Новостей ранее, одна из крупнейших энергетических компаний Германии RWE заявила, что намерена начать более активный процесс замены российского газа углем.
Общественная служба новостей
На прошлой неделе, в четверг, фьючерсные контракты на газ в Европе с поставкой в сентябре (по бенчмарку TTF) уже торговались на рекордном уровне и превышали отметку в 2350 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
ПРАЙМ
Финансовый директор RWE Майкл Мюллер выступил с заявлением о том, что в среднесрочной перспективе компания собирается использовать для производства электроэнергии большее количество угля.
Общественная служба новостей

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Инвестстратег Бахтин заявил о достижении потолка цен на газ в Европе
Газета.Ru19:00
Эксперт Бахтин считает, что европейцы уже достигли потолок подорожания газа в 2350 долларов
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Online47.ru18:43
Инвестстратег Бахтин заявил о достижении потолка цен на газ в Европе
РИА Новости18:20
Инвестстратег Бахтин сообщил о потолке подорожания газа для европейцев
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