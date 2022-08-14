На прошлой неделе, в четверг, фьючерсные контракты на газ в Европе с поставкой в сентябре (по бенчмарку TTF) уже торговались на рекордном уровне и превышали отметку в 2350 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Посол Украины в Австралии Василий Мирошниченко разместил на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) пост с просьбой помочь собрать средства на обучение его дочери в Лондоне.
США озабочены сообщениями о том, что Верховный суд Донецкой народной республики предъявил обвинения гражданам Великобритании, Швеции и Хорватии в участии в боевых действиях на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Twitter.