На прошлой неделе, в четверг, фьючерсные контракты на газ в Европе с поставкой в сентябре (по бенчмарку TTF) уже торговались на рекордном уровне и превышали отметку в 2350 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.