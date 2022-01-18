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Инвестстратег Михеев: доллар упадет до 68 рублей до конца 2022 года

Пара USD\RUB упадет до 68 рублей до конца года, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег ВТБ Мои Инвестиции Алексей Михеева.
ПРАЙМ
"Отметку 70 при благоприятном стечении обстоятельств по паре можно будет увидеть в ближайшие 4 месяца", — отметил Михеев.
ПРАЙМ
Благодаря высокой процентной ставке ЦБ РФ реальная процентная ставка в России одна из самых высоких в мире.
ПРАЙМ
Тем не менее, ключевую роль для российской валюты играет геополитика, поэтому основным условием для роста является снижение градуса напряженности.
Lenta.ru

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Эксперт Михеев спрогнозировал падение доллара до 68 рублей в конце 2022 года
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