Вашингтон позволил своим гражданам совершать финансовые операции, необходимые для работы дипломатических представительств и консульств третьих стран в России, а также разрешил разрешил сотрудникам СМИ проводить денежные сделки в Крыму, ДНР и ЛНР.
Французский неонацист, вернувшийся домой после нескольких лет проживания на Украине, был арестован и привлечен к ответственности в связи с "оскорблениями и провокациями" расистского характера, пишет газета Monde.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в Telegram о том, что чеченские силовики взяли под контроль Левобережный район Мариуполя, расположенный в восточной части города и отделенный от остальных промышленной зоной "Азовстали".