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Инвестстратег Суверов: снижение импорта и продажа газа за нацвалюту играют на пользу рублю

Укреплению рубля в текущий момент способствуют два ключевых фактора, рассказал агентству “Прайм” инвестиционный стратег УК "Ари Капитал" Сергей Суверов.
РИА Новости
“Решение российских властей продавать газ недружественным странам за рубли является главным фактором укрепления нацвалюты. Второй фактор — сокращение импорта в страну”, — отметил он.
РИА Новости
Против рубля также выступают падение экспорта России и перебои в поставках.
РИА Новости
На этом фоне российская валюта может укрепиться незначительно.
ПРАЙМ

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Инвестстратег Суверов: укрепление рубля зависит от реализации продажи газа за рубли и спада импорта
ПРАЙМ18:01
Инвестстратег Суверов: снижение импорта и продажа газа за нацвалюту играют на пользу рублю
РИА Новости18:15
Эксперт: решение Путина продавать газ за рубли равно ровно 100% продаже экспортной выручки
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