РИА НовостиИнвестстратег Суверов спрогнозировал ослабление рубля в августе из-за валютных интервенцийРубль в последние дни колеблется в районе психологической отметки в 55 за доллар, но значимых скачков вверх или вниз не происходит.РИА НовостиСпециалист пояснил, что власти страны пытаются снизить курс рубля, используя новую версию бюджетного правила и снижения ставки Центробанка.RuNews24.ruОдновременно в пользу укрепления работают другие факторы - наступление нового налогового периода, по-прежнему недостаточный импорт и неопределенность с бюджетным правилом.РИА НовостиПо мнению Суверова, в ближайшее время возможно укрепление до 50 рублей за доллар, однако по мере появления конкретики с валютными интервенциями в августе нацвалюта начнет ослабевать.РИА НовостиЧитать далееСвернутьСпортКПСпортКППетербургский дневникГазета.RuПодробнее о событииИнвестстратег Суверов считает, что рубль ослабнет в августе из-за валютных интервенцийГазета.Ru00:00Инвестстратег рассказал, почему рубль колеблется в одной точкеНациональная служба новостей23:20Аналитик Суверов: предложение ЦБ ограничить покупки иностранных акций связано с рискамиLenta.ruвчера в 12:55Эксперт Суверов: из-за роста параллельного импорта курс рубля осенью начнет снижениеПРАЙМ21:58Инвестстратег Суверов предупредил об ослаблении рубля в августеОбщественная служба новостей20:44Инвестстратег Суверов спрогнозировал ослабление рубля в августе из-за валютных интервенцийРИА Новости20:18Эксперт спрогнозировал сроки начала существенного снижения курса рубляРадио Sputnik21:00Показать ещёОценить38Поделиться