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Инвестстратег Суверов спрогнозировал ослабление рубля в августе из-за валютных интервенций

Рубль в последние дни колеблется в районе психологической отметки в 55 за доллар, но значимых скачков вверх или вниз не происходит.
РИА Новости
Специалист пояснил, что власти страны пытаются снизить курс рубля, используя новую версию бюджетного правила и снижения ставки Центробанка.
RuNews24.ru
Одновременно в пользу укрепления работают другие факторы - наступление нового налогового периода, по-прежнему недостаточный импорт и неопределенность с бюджетным правилом.
РИА Новости
По мнению Суверова, в ближайшее время возможно укрепление до 50 рублей за доллар, однако по мере появления конкретики с валютными интервенциями в августе нацвалюта начнет ослабевать.
РИА Новости

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