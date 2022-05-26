Эксперт объяснил, что на данный момент у России есть средства на выплату долгов (общий долг по внешним облигационным займам — около 39 миллиардов долларов), что связано с рекордным торговым профицитом.
«Дефолт России станет признанием эффективности санкций и давления на страну. В ответ Россия, скорее всего, заплатит рублями и пойдет в международные суды с исками о неправомерности дефолта», — цитирует РИА Новости Суверова.
Премьер Великобритании Борис Джонсон предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому создать новый международный альянс, направленный против России, пишет Corriere Della Sera со ссылкой на источники.
Западные страны изучают возможность предоставления российским бизнесменам возможности избегать санкций в обмен на перечисление денег на восстановление Украины, сообщает Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.
Сергей Ханхареев ответил на основные вопросы по поводу редкой инфекции – оспы обезьян, которая появилась в Европе В начала мая в ряде европейских стран зарегистрированы случаи редкой вирусной инфекции – оспы обезьян.
Доходы России от экспорта нефти и газа в очередной раз рекордно выросли, несмотря на западные санкции, введенные в попытке навредить российской экономике, написал в статье для американского портала Oil Price аналитик Роберт Рапир.
«В целях обеспечения безопасного выхода иностранных судов из портов "Одесса", "Николаев", "Черноморск", "Херсон", "Очаков" и "Южный" в открытое море Вооруженными силами России внесены коррективы в маршрут гуманитарного коридора, действующего с 27 марта 2022 года в Черном море», — указал представитель Минобороны.