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Инвестстратег Суверов: в случае дефолта Россия оплатит долг рублями и обратится в суды

Лишение России генеральной лицензии на выплату внешнего долга, которым грозят США, весьма вероятно.
РИА Новости
Эксперт объяснил, что на данный момент у России есть средства на выплату долгов (общий долг по внешним облигационным займам — около 39 миллиардов долларов), что связано с рекордным торговым профицитом.
ПРАЙМ
«Дефолт России станет признанием эффективности санкций и давления на страну. В ответ Россия, скорее всего, заплатит рублями и пойдет в международные суды с исками о неправомерности дефолта», — цитирует РИА Новости Суверова.
RT на русском
По словам Суверова, есть и желание платить, невзирая на заморозку части резервов России западными странами.
Телеканал 360°

Подробнее о событии

Эксперт Суверов: Россия в случае дефолта оплатит долг рублями
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Инвестстратег Суверов рассказал, что в случае дефолта Россия заплатит долг рублями и пойдет в суд
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