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Инвестстратег Веревкин: ослабить рубль может лишь сокращение мер валютного контроля

Ослабить нацвалюту может лишь сокращение мер валютного контроля, рассказал агентству "Прайм
" инвестиционный стратег АЛОР БРОКЕР Павел Веревкин.
РИА Новости
Также повлияло и то, что ЦБ перестал покупать валюту в рамках бюджетного правила.
ФАН
Из-за падения импорта вследствие санкций, логистических проблем и ухода иностранных компаний спрос на доллар упал.
Lenta.ru
По прогнозу стратега, в первой половине мая укрепления рубля продолжится.
Lenta.ru

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Стратег Веревкин пояснил, что на курс рубля может повлиять послабление в capital controls
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