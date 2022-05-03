РИА НовостиИнвестстратег Веревкин: ослабить рубль может лишь сокращение мер валютного контроляВ условиях контроля за движением капитала (capital controls), снижение ключевой ставки регулятором до 14% годовых не сможет оказать должного влияния на курс рубля, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "Алор Брокер" Павел Веревкин.ПРАЙМКроме того, Банк России перестал покупать валюту в рамках бюджетного правила, а спрос среди населения тоже невысок.РИА НовостиПоэтому в первой половине мая укрепление рубля продолжится — не исключено, что мы увидим курс в районе 68 рублей за доллар, пояснил Веревкин.РИА НовостиОслабить рубль могут лишь послабления в области валютного контроля, заключил он.РИА НовостиЧитать далееСвернутьПодробнее о событииИнвестстратег Веревкин: ослабить рубль может лишь сокращение мер валютного контроляРИА Новости18:15Инвестстратег Веревкин: на курс рубля может повлиять лишь ослабление мер валютного контроляПРАЙМ18:01Показать все источникиОценить1Поделиться