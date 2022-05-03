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Инвестстратег Веревкин: ослабить рубль может лишь сокращение мер валютного контроля

В условиях контроля за движением капитала (capital controls), снижение ключевой ставки регулятором до 14% годовых не сможет оказать должного влияния на курс рубля, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "Алор Брокер" Павел Веревкин.
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Кроме того, Банк России перестал покупать валюту в рамках бюджетного правила, а спрос среди населения тоже невысок.
РИА Новости
Поэтому в первой половине мая укрепление рубля продолжится — не исключено, что мы увидим курс в районе 68 рублей за доллар, пояснил Веревкин.
РИА Новости
Ослабить рубль могут лишь послабления в области валютного контроля, заключил он.
РИА Новости

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Инвестстратег Веревкин: ослабить рубль может лишь сокращение мер валютного контроля
РИА Новости18:15
Инвестстратег Веревкин: на курс рубля может повлиять лишь ослабление мер валютного контроля
ПРАЙМ18:01
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