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Инвестстратег Веревкин: ослабить рубль может лишь сокращение мер валютного контроля

В условиях контроля за движением капитала (capital controls), снижение ключевой ставки регулятором до 14% годовых не сможет оказать должного влияния на курс рубля, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "Алор Брокер" Павел Веревкин.
ПРАЙМ
Также повлияло и то, что ЦБ перестал покупать валюту в рамках бюджетного правила.
ФАН
Из-за падения импорта вследствие санкций, логистических проблем и ухода иностранных компаний спрос на доллар упал.
Lenta.ru
По прогнозу стратега, в первой половине мая укрепления рубля продолжится.
Lenta.ru

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Инвестстратег Верёвкин указал на единственный способ снизить курс рубля
Life.ru19:50
Инвестстратег Веревкин: на курс рубля может повлиять лишь ослабление мер валютного контроля
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