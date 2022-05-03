В условиях контроля за движением капитала (capital controls), снижение ключевой ставки регулятором до 14% годовых не сможет оказать должного влияния на курс рубля, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "Алор Брокер" Павел Веревкин.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил в эфире телемарафона "UАразом", что Венгрия планировала захватить часть территории бывшей советской республики после начала российской спецоперации на территории страны.
Признаки занятия черной магией обнаружены в штабе украинских минометчиков на окраине села Трехизбенка: адепты потусторонних сил пытались "освятить" оружие и делали пометки кровью, передает корреспондент РИА Новости.