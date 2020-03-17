В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.

с чего всё началось

Тест будет платным, с фиксированной ценой для всех регионов, говорит представитель «Инвитро», не называя точной суммы. Она будет известна ближе к дате запуска тестирования. Результаты теста можно будет получить через два дня и более.

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