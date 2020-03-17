Коронавирус

ВедомостиВедомости«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус

Тест будет платным, с фиксированной ценой для всех регионов, говорит представитель «Инвитро», не называя точной суммы. Она будет известна ближе к дате запуска тестирования. Результаты теста можно будет получить через два дня и более.
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с чего всё началось

«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус

В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.
Ведомости04:00

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«Инвитро» начнет проводить анализы на коронавирус

РБК05:46

«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус

Ведомости04:00

«Инвитро» собирается в течение месяца запустить тестирование на коронавирус

ТАСС04:47

В России запустят платные тесты на коронавирус

URA.Ru04:30

«Инвитро» в середине апреля начнет выполнять в России тест на новый коронавирус

ПРАЙМ04:10

«Инвитро» в апреле запустит в России тест на коронавирус

РЕН ТВ04:03

Компания «Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус. Результат обещают за 2 дня

Фонтанка.Ру04:51
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Транспорт

Финляндия закроет железнодорожное сообщение с Россией

Железнодорожное сообщение между Россией и Финляндией будет приостановлено с 19 марта, сообщил финский оператор железных дорог VR.
РИА Новости 04:59
Общество

Способное достроить «Северный поток-2» судно поплыло в Мозамбик

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский», способное достроить газопровод «Северный поток-2», в очередной раз изменило курс и вместо египетского Суэца поплыло в Мозамбик, свидетельствуют данные портала Myshiptracking.
Lenta.ru 05:26
Политика

Глава Мосгоризбиркома Горбунов ушел в отставку

Глава Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов покинул свой пост.
РИА Новости 04:58
Общество

Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране

Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Evo-rus.com вчера в 07:10
Общество

Российские торговые сети создают запасы продуктов

Газета.Ru 15 марта в 10:53
Политика

Бизнесмен Пригожин готовит иск к властям США на $50 млрд

Группа компаний «Конкорд» российского предпринимателя Евгения Пригожина подаст иск к властям США за незаконное преследование.
BFM.ru 05:38
Шоу-бизнес

Джиган гуляет с новорожденным сыном после выписки из клиники

Джиган вернулся к семье в Майами после реабилитации. Выписавшись из клиники, рэпер гуляет с новорожденным сыном.
Актуальные Новости вчера в 14:00
Здоровье

У коронавируса появилась новая симптоматика

У шести пациентов в РФ симптомы проявились на 4-5-ый день после приезда из-за границы.
Независимый публицист 00:17
Здоровье

Назван возможный срок, когда окончится пандемия COVID-19 в мире

Американскими специалистами из Калифорнийского университета считается, что единственной стратегией борьбы с коронавирусом является развитие иммунитета у населения.
Ugpressa.ru вчера в 16:42
Происшествия

Четыре человека пострадали при взрыве в Смоленской области

Известия 00:44
Культура

Опубликован ролик о съёмках фильма «Верю в любовь»

19 марта в российский прокат выходит мелодрама Эндрю Эрвина и Джона Эрвина — «Верю в любовь», рассказывающая о музыканте, полюбившем девушку больную раком.
Кино-Панк вчера в 12:51
Происшествия

Сбежавшую из больницы в Коммунарке женщину вернули на лечение

Сбежавшую из больницы в Коммунарке ночью пациентку, у которой заподозрили коронавирус, вернули на лечение, сообщает ТАСС.
Москва 24 вчера в 01:57
Фигурное катание

Фигурист Крис Рид скончался в возрасте 30 лет

Японский фигурист американского происхождения Крис Рид скончался в возрасте 30 лет, сообщила в Instagram его младшая сестра Эллисон Рид.
News.ru 03:21
Происшествия

Задержан сбивший вдову Юрия Любимова московский таксист

В Москве задержали водителя, сбившего вдову знаменитого худрука Театра на Таганке Юрия Любимова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Вести.Ru 04:50
Общество

В Госдуму внесён проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров

В Госдуму внесён проект о досрочном выходе на пенсию предпенсионеров. Его автор — депутат Андрей Барышев.
Piter.tv вчера в 05:11
Технологии

NVIDIA призвала геймеров присоединиться к борьбе с коронавирусом

Компания призвала геймеров скачать приложение Folding@home. Недавно в нем появились проекты, направленные на борьбу с COVID-19.
Красная весна 15 марта в 05:16
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России возросло до 93

Число заразившихся коронавирусом в России увеличилось за сутки на 30 и достигло 93.
ТАСС вчера в 09:21
Общество

Власти Москвы могут ввести жесткий карантин из-за коронавируса

Власти Москвы рассматривают возможность введения жесткого карантина в случае критического числа зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 03:24
Политика

Россия частично закрывает границу с Белоруссией

Правительство Российской Федерации приняло решение частично закрыть границу с Белоруссией по причине распространения коронавируса.
Военное дело вчера в 03:05
Экономика

Росавиация допустила банкротство авиакомпаний из-за коронавируса

Некоторые авиакомпании могут понести значительные убытки и даже обанкротиться на фоне ограничений в связи с распространением коронавируса.
Известия 05:06
Экономика

ЦБ и правительство впервые выступили с совместным заявлением

С совместным заявлением стороны выступили впервые.
Ведомости 03:03
Здоровье

ВОЗ объяснила высокую смертность от коронавируса в Италии

Взгляд.ру 15 марта в 04:52
Экономика

За сутки 20 богатейших людей мира потеряли 68 миллиардов долларов

Еще один американский понедельник стал "черным" для крупного бизнеса: как подсчитал журнал Forbes, за вчерашний день 20 богатейших людей мира потеряли $68 млрд.
Российская газета 04:41
Футбол

Прядкин переизбран на пост президента РПЛ

Как стало известно «Чемпионату», президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин переизбран на новый пятилетний срок.
Чемпионат 05:38
Общество

На Украине ввели штрафы за нарушение правил карантина

Парламент Украины на внеочередном заседании во вторник принял закон, которым предлагается ввести штрафы и усилить уголовную ответственность за нарушение правил карантина, введенного на фоне вспышки коронавируса.
РИА Новости 02:40
Гаджеты

Представлен ПК-корпус Zalman Z-Machine 300

Компания Zalman пополнила ассортимент корпусов моделью Z-Machine 300, который был представлен еще в прошлом году.
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Политика

Путин убежден в необходимости оппозиции

Журналист Андрей Ванденко заявил, что в России оппозиция "ручная" и "с ладошки кормится". Путин подчеркнул, что это неправда.
Газета.Ru 02:48
Кино

Съемки «Матрицы 4» остановили из-за коронавируса

Amazon остановила производство сериала «Властелин колец», а Netflix вынуждена была поставить на паузу съемки третьего сезона сериала «Ведьмак».
RuNews24.ru 04:56
Энергетика

Нефтяные цены и крах альтернативной энергетики: кто в выигрыше?

Важный вопрос заключается в том, насколько колебание нефтяных цен затронет российских партнеров по нефтегазовому сектору, прежде всего Китай.
РИА Новости 01:00
Политика

Госдума ввела штрафы за нарушения в ходе всероссийского голосования

Москва, 17 марта 2020, 12:32 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий административную ответственность за нарушения в ходе общероссийского голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.
REGNUM 05:32
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