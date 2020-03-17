Коронавирус
Ведомости«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус
Тест будет платным с фиксированной ценой для всех регионов, говорит представитель «Инвитро», не называя точной суммы. Она будет известна ближе к дате запуска тестирования. Результаты теста можно будет получить через два дня и более.
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с чего всё началось
В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.Ведомости04:00
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Хоккей
Фазель заявил, что IIHF не может перенести ЧМ в другую страну
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Происшествия
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Общество
Стало известно о возможном введении в Москве режима ЧС
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Тюрина отметила, что в связи с ситуацией туроператоры обратились в Ростуризм и направили в ведомство списки клиентов, которые не могут вернуться в Россию.
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Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение
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Футбол
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Политика
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В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин
В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
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Россия временно приостанавливает оформление и выдачу виз иностранцам
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Общество
Калининградцы возвращаются в Россию пешком по полосам для автомобилей
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Общество
Путин потребовал бороться с необоснованным ростом цен на продукты
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Экономика
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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 процента с 1 апреля.
Общество
Греф предложил легализовать продажи алкоголя в интернете из-за вируса
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что сейчас ведется работа с правительством и Государственной думой о легализации продажи через интернет алкоголя и лекарств.
Здоровье
Госдума вводит госрегулирование цен на лекарства и маски
Москва, 17 марта 2020, 14:38 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о государственном регулировании розничных цен на лекарства и медицинские маски, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.
Общество
Россиянам открыли бесплатный доступ к ведущим онлайн-кинотеатрам
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Общество
Китай завершил испытания препарата от коронавируса
В Китае завершились клинические исследования противовирусного препарата «Фавилавир», который снимал жар у пациентов с коронавирусом, сообщило министерство науки и технологий КНР.
Общество
ВОЗ: коронавирусом за сутки заразились почти 14 тысяч человек
Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за последние сутки коронавирусом заразились 13 903 человека по всему миру, умерли 862 заболевших.
Общество
Сбербанк начал принимать на работу осужденных
Сбербанк начал принимать на работу осужденных. Об этом сообщил РБК со ссылкой на председателя правления банка Анатолия Попова.
Гаджеты
16 ГБ ОЗУ в Samsung Galaxy S20 Ultra против 4 ГБ в iPhone 11 Pro Max
Как можно видеть, по итогам всего теста победил аппарат Samsung, хотя первый круг быстрее прошёл iPhone.
Энергетика
Цена нефти Brent снизилась до $30 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне ускорила снижение и достигла отметки в $30,43 за баррель, что на 10,1% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, следует из данных торговой площадки на 14:31 мск.
Происшествия
В Калуге диагностировали первый случай заболевания коронавирусом
В Калуге зарегистрирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Политика
Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию
Открытое письмо, которое соответствует подписанию изменений в документе, подписали многие представители из различных сфер деятельности: юристы, журналисты, общественные деятели и многие другие.
Здоровье
В Польше начато производство лекарства от коронавируса
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Кино
Майкл Кейн рассказал о скрытности Кристофера Нолана
Английский актер Майкл Кейн рассказал в своем интервью индийскому изданию The Hindu о том, что ничего не знает о сюжете драматического триллера «Довод» британского режиссера Кристофера Нолана.
Космос
Американцы разработают мобильный ядерный микрореактор
В рамках программы Pele контракты на разработку прототипов мобильного ядерного микрореактора получили компании BWX Technologies, Westinghouse Government Services и X-energy.