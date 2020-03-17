Коронавирус

ВедомостиВедомости«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус

Тест будет платным с фиксированной ценой для всех регионов, говорит представитель «Инвитро», не называя точной суммы. Она будет известна ближе к дате запуска тестирования. Результаты теста можно будет получить через два дня и более.
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с чего всё началось

«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус

В течение 30 дней специализирующаяся на лабораторных исследованиях компания «Инвитро» начнет проводить тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель компании.
Ведомости04:00

Подробнее о событии

«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус в течение месяца

Интерфакс06:33

«Инвитро» планирует запустить тестирование на коронавирус

Коммерсантъ06:09

«Инвитро» начнет проводить анализы на коронавирус

РБК05:46

В «Инвитро» начнут делать анализы на коронавирус

РИА Новости05:02

Компания «Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус. Результат обещают за 2 дня

Фонтанка.Ру04:51

«Инвитро» собирается в течение месяца запустить тестирование на коронавирус

ТАСС04:47

«Инвитро» начнет делать тесты на коронавирус

Ведомости04:00
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Хоккей

Фазель заявил, что IIHF не может перенести ЧМ в другую страну

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что у организации нет возможности перенести чемпионат мира 2020 года из Швейцарии в другую страну или провести турнир в более поздние сроки.
RT на русском 14 марта в 14:15
Происшествия

Неизвестные сообщили о трех «заминированных» самолетах из Москвы

Неизвестные сообщили о "минировании" самолетов, вылетевших из Москвы в Пермь, Уфу и Тюмень, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
Газета.Ru вчера в 09:17
Общество

Стало известно о возможном введении в Москве режима ЧС

Как стало известно газете, в рамках этого режима в Москве будет прекращена работа общественного транспорта, в том числе метрополитена, также будет закрыт въезд в город.
Lenta.ru 09:39
Путешествия

Российские туристы застряли в Европе из-за нехватки обратных рейсов

Тюрина отметила, что в связи с ситуацией туроператоры обратились в Ростуризм и направили в ведомство списки клиентов, которые не могут вернуться в Россию.
Интерфакс 05:54
Армия и оружие

Россия мешает кораблям НАТО вести разведку у Крыма

Газета.Ru вчера в 02:59
Музыка

Танцор из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов, снявшийся в клипе группы Little Big на песню Uno, поедет вместе с коллективом на Евровидение-2020.
RT на русском 07:17
Общество

Новые случаи коронавируса зарегистрированы в 15 регионах России

За последние сутки новые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в 15 российских регионах.
Известия 09:57
Политика

Зеленский назначил нового генерального прокурора Украины

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил на должность генерального прокурора страны Ирину Венедиктову, которая ранее была исполняющим обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР).
РБК 08:40
Футбол

21-летний испанский тренер умер от коронавируса

В Испании от коронавируса умер 21-летний футбольный тренер.
ToDay News Ufa вчера в 12:18
Политика

Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса

Президент РФ Владимир Путин обратился к россиянам в связи с распространением коронавируса и заявил, что несмотря на высокий уровень риска, ситуация в целом под контролем.
РИА Новости 10:06
Общество

В оперативном штабе опровергли сообщения о закрытии Москвы на карантин

В оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергли информацию о том, что Москва в скором времени будет закрыта на карантин.
РБК 10:07
Политика

Россия временно приостанавливает оформление и выдачу виз иностранцам

Российские диппредставительства временно приостановят оформление и выдачу виз всем иностранцам, в том числе и в электронной форме.
Профиль 09:19
Шоу-бизнес

Виктория Боня улетела в охваченную коронавирусом Францию

Bimru.ru 09:13
Общество

Калининградцы возвращаются в Россию пешком по полосам для автомобилей

По полосам для автомобилей из-за коронавируса захотели вернуться в Россию более пятидесяти человек.
Невские Новости 09:48
Общество

Путин потребовал бороться с необоснованным ростом цен на продукты

Президент России Владимир Путин потребовал повсеместно и активнее бороться с завышением цен на продукты питания в условиях нынешней ситуации в экономике, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:07
Экономика

Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий с 1 апреля

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил индексацию социальных пенсий на 6,1 процента с 1 апреля.
Российская газета 07:59
Общество

Греф предложил легализовать продажи алкоголя в интернете из-за вируса

Глава Сбербанка Герман Греф сообщил, что сейчас ведется работа с правительством и Государственной думой о легализации продажи через интернет алкоголя и лекарств.
РБК 09:11
Здоровье

Госдума вводит госрегулирование цен на лекарства и маски

Москва, 17 марта 2020, 14:38 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о государственном регулировании розничных цен на лекарства и медицинские маски, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.
REGNUM 07:38
Общество

Россиянам открыли бесплатный доступ к ведущим онлайн-кинотеатрам

«КиноПоиск HD» открывает бесплатный доступ до конца апреля. На месяц стал бесплатным онлайн-сервис more.tv.
BFM.ru 07:20
Общество

Китай завершил испытания препарата от коронавируса

В Китае завершились клинические исследования противовирусного препарата «Фавилавир», который снимал жар у пациентов с коронавирусом, сообщило министерство науки и технологий КНР.
Взгляд.ру 09:05
Общество

ВОЗ: коронавирусом за сутки заразились почти 14 тысяч человек

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за последние сутки коронавирусом заразились 13 903 человека по всему миру, умерли 862 заболевших.
Дождь 01:36
Общество

Сбербанк начал принимать на работу осужденных

Сбербанк начал принимать на работу осужденных. Об этом сообщил РБК со ссылкой на председателя правления банка Анатолия Попова.
Медиазона вчера в 15:26
Гаджеты

16 ГБ ОЗУ в Samsung Galaxy S20 Ultra против 4 ГБ в iPhone 11 Pro Max

Как можно видеть, по итогам всего теста победил аппарат Samsung, хотя первый круг быстрее прошёл iPhone.
iXBT.com вчера в 19:23
Общество

Собянин рассказал Путину о ходе строительства больницы в Москве

РИА Новости 08:11
Энергетика

Цена нефти Brent снизилась до $30 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне ускорила снижение и достигла отметки в $30,43 за баррель, что на 10,1% ниже уровня закрытия предыдущей сессии, следует из данных торговой площадки на 14:31 мск.
ТАСС вчера в 07:50
Происшествия

В Калуге диагностировали первый случай заболевания коронавирусом

В Калуге зарегистрирован первый случай заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Российская газета 10:12
Политика

Академики и писатели подписали обращение против поправок в Конституцию

Открытое письмо, которое соответствует подписанию изменений в документе, подписали многие представители из различных сфер деятельности: юристы, журналисты, общественные деятели и многие другие.
Обзор газет 05:50
Здоровье

В Польше начато производство лекарства от коронавируса

Управление по регистрации лекарственных средств дало положительный отзыв и разрешение на производство «Арехина» в Польше.
Красная весна 14 марта в 12:53
Кино

Майкл Кейн рассказал о скрытности Кристофера Нолана

Английский актер Майкл Кейн рассказал в своем интервью индийскому изданию The Hindu о том, что ничего не знает о сюжете драматического триллера «Довод» британского режиссера Кристофера Нолана.
Культуромания 10:05
Космос

Американцы разработают мобильный ядерный микрореактор

В рамках программы Pele контракты на разработку прототипов мобильного ядерного микрореактора получили компании BWX Technologies, Westinghouse Government Services и X-energy.
N+1 09:23
Как работают Яндекс.Новости?
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