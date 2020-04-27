Коронавирус

РБКРБК«Инвитро» начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу

Частная медицинская компания «Инвитро» во второй половине мая начнет тестирования на антитела к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему коронавирус COVID-19, рассказали РБК в пресс-службе компании. Тест будет стоить от 950 до 3 500 руб. (без учета стоимости взятия биоматериала) в зависимости от его типа.
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с чего всё началось

Частные лаборатории начинают тесты на антитела к коронавирусу

Сразу пять крупных сетей медицинских лабораторий начнут массовое тестирование россиян на антитела к коронавирусу: «Хеликс», «Инвитро», «Гемотест», KDL и LabQuest. Об этом «Ведомостям» рассказали их представители.
Ведомости03:37

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«Инвитро» начнет тестирование граждан на антитела к коронавирусу

Российская газета05:18

«Инвитро» начнет массовое тестирование на антитела к коронавирусу

Деловой квартал (Новосибирск)01:29

Частные лаборатории начинают тесты на антитела к коронавирусу

Ведомости03:37

Компания «Хеликс» в мае начнет тестирование на антитела к новому коронавирусу

ТАСС04:21

Пять сетей лабораторий начнут тесты на антитела к COVID-19

Коммерсантъ02:41

«Инвитро» начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу

РБК01:43

Пять частных медицинских лабораторий начнут делать тесты на антитела к коронавирусу

Эхо Москвы07:33
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Здоровье

В Кузбассе умер 2-й пациент с коронавирусом

Всего за период эпидемии в Кузбассе было выявлено 114 случаев заболевания, 11 человек выздоровели, 2 умерли.
ИА 1-Line 02:03
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Политика

Путин объявил о продлении нерабочих дней до конца майских праздников

Президент России Владимир Путин продлил до 11 мая включительно режим нерабочих дней, который должен был завершиться 30 апреля.
Ведомости 10:47
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Политика

Путин заявил о торможении распространения коронавируса в России

В России удалось затормозить распространение эпидемии коронавируса.
РБК 10:57
Политика

Путин предложил установить День работников скорой помощи 28 апреля

Президент России Владимир Путин предложил официально установить День работников скорой помощи 28 апреля.
Газета.Ru 11:06
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Происшествия

В Казани задержали ректора технологического университета

Сотрудники спецслужб провели задержание ректора Казанского национального исследовательского технологического университета Сергея Юшко прямо на рабочем месте, в его кабинете.
Российская газета 05:32
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Футбол

Де Брёйне: «Сказал Анри, что иду за его рекордом»

Евро-футбол.ру 08:43
Наука

Названы сочетания продуктов, провоцирующие деменцию

Специалисты озвучили сочетания продуктов, провоцирующие деменцию, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06:47
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Политика

Владимир Путин выступит с очередным обращением по коронавирусу

Сегодня, 28 апреля, президент Владимир Путин выступит с очередным обращением к россиянам.
Челябинск Сегодня 06:57
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Экономика

Правительство утвердило порядок предоставления субсидий бизнесу

Правительство РФ утвердило правила предоставления субсидий малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей экономики, сообщается в документе, опубликованном на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 04:51
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Наука

Контактные линзы смогут отслеживать диабет

Новые линзы были разработаны для проверки уровня сахара в крови и доставки лекарств для лечения глазных заболеваний, связанный с диабетом.
Машины и Механизмы вчера в 09:56
Общество

В Роспотребнадзоре спрогнозировали сроки отмены самоизоляции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила ослабление режима самоизоляции после 12 мая.
РИА Новости вчера в 14:25
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Происшествия

Главврач выпала из окна госпиталя в Красноярске

BFM.ru 26 апреля в 02:53
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Общество

Глава Роспотребнадзора посоветовала готовиться к «новой нормальности»

Жителям России следует быть готовыми к новой реальности по окончании эпидемии короавирусной инфекции COVID-19.
Труд вчера в 06:26
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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

Владимир Путин высказался о продлении режима нерабочих дней.
Новости Брянска 10:30
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Экономика

Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий

Топ-менеджеры «Яндекса» отказались от денежных премий, а также приняли добровольное решение сократить свои зарплаты до конца года, заявил в ходе телефонной конференции для инвесторов компании финансовый директор «Яндекса» Грег Абовский.
РБК 10:20
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Здоровье

В «Крокус Экспо» развернут госпиталь для больных с коронавирусом

Российская газета вчера в 13:56
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Футбол

Вратаря «Крыльев Советов» накажут за интервью с критикой властей

Волга Ньюс 01:39
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Технологии

Индийские врачи обнаружили десять подтипов нового коронавируса

Новый коронавирус мутировал в 10 различных типов, один из которых - A2a - почти заменил все остальные, чтобы стать доминирующим в разных географических регионах, говорится в исследовании индийских медиков, сообщает Times of India.
РИА Новости 10:17
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Общество

Вахтовики на месторождении в Якутии устроили митинг из-за коронавируса

Газета.Ru 09:58
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Здоровье

ГП вынесла предостережение мэру Екатеринбурга из-за очагов COVID-19

Заместитель Генерального прокурора РФ Игорь Ткачев направил главе Екатеринбурга Александру Высокинскому предостережение из-за массового заражения коронавирусом врачей и пациентов в городских больницах, сообщается на сайте управления Генпрокуратуры по УрФО.
РИА Новости 07:58
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Политика

Киев отозвал назначение Саакашвили вице-премьером Украины

Кабмин Украины отозвал из Верховной рады представление о назначении экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вице-премьером страны по реформам, сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Газета.Ru 08:33
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Общество

Крупнейший автоцентр Москвы решили отдать под госпиталь

О планах размещения госпиталя для лечения больных с коронавирусом в АТЦ «Москва» сообщила со ссылкой на близкие к мэрии столицы источники и газета «Ведомости».
РБК 07:12
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Общество

Россия вышла на восьмое место по количеству зараженных коронавирусом

Россия вышла на восьмое место в первой десятке стран с наибольшим количеством зараженных.
BFM.ru 03:53
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Авто

В Германии продается раллийная «пятёрка» Жигулей из СССР

Седан выпустили в 1984 году, однако он практически не обладает оригинальными деталями.
CarsWeek.ru 00:53
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Происшествия

На Кубани за сутки коронавирус выявили у 73 человек

Краснодар, 26 апреля 2020, 13:09 — REGNUM 73 новых случая заражения коронавирусом подтверждено на территории Краснодарского края за последние сутки, данные опубликовал федеральный оперштаб 26 апреля.
REGNUM 26 апреля в 06:09
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Здоровье

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса

Минздрав России опубликовал новые методические рекомендации по профилактике и лечению COVID-19 (.pdf).
Коммерсантъ 07:50
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Космос

Спутники Илона Маска жители Северной Осетии приняли за НЛО

Светящиеся шары, которые жителя Северной Осетии наблюдали в ночном небе, оказались спутниками, запущенными компанией Илона Маска.
Регион online вчера в 05:14
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Политика

Лавров: Россия не одобряет единоличное правление Хафтара в Ливии

Заявление о переходе власти в Ливии к Ливийской национальной армией (ЛНА), сделанное фельдмаршалом Халифом Хафтаром, не находит одобрение в России, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров 28 апреля по итогам заседания Совета министров иностранных дел БРИКС.
ИА Красная Весна 09:31
Политика

Путин поручил регионам быть готовыми к сезонным природным бедствиям

Президент России Владимир Путин заявил, что в весенне-летний период возрастают риски сезонных природных бедствий в ряде регионов.
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Кино

Вот так может выглядеть главный герой серии Doom в реальной жизни

Хотя лицо протагониста классических частей серии Doom не является секретом, игроки могли увидеть физиономию знаменитого убийцы демонов только в формате небольшой иконки интерфейса.
Городской портал Новый Нижний вчера в 21:00
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Как работают Яндекс.Новости?
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