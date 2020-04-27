К концу мая тестирование на антитела к коронавирусу планирует начать и медицинская лаборатория «Гемотест», сообщила исполнительный директор компании Ольга Абрамович. К концу мая – началу июня предполагает начать подобные тесты и KDL, рассказал главный технолог сети лабораторий Елена Рябко.

с чего всё началось

Частная медицинская компания «Инвитро» во второй половине мая начнет тестирования на антитела к вирусу SARS-CoV-2, вызывающему коронавирус COVID-19, рассказали РБК в пресс-службе компании. Тест будет стоить от 950 до 3 500 руб. (без учета стоимости взятия биоматериала) в зависимости от его типа.

«Инвитро» начнет проводить тесты на антитела к коронавирусу

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