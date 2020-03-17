Представители медицинского холдинга «Инвитро» сообщили о намерении запустить новый тест на коронавирус в апреле текущего года. Срок подготовки его результатов составит до двух рабочих дней.

«Инвитро» в апреле запустит в России тест на коронавирус

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Политика Госдума ввела штрафы за нарушения в ходе всероссийского голосования Москва, 17 марта 2020, 12:32 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий административную ответственность за нарушения в ходе общероссийского голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.