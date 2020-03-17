Общество
Актуальные Новости«Инвитро» в апреле запустит в России тест на коронавирус
Представители медицинского холдинга «Инвитро» сообщили о намерении запустить новый тест на коронавирус в апреле текущего года. Срок подготовки его результатов составит до двух рабочих дней.
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Общество
Институт Роберта Коха предсказал два года пандемии COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19 может продлиться два года, вирус будет распространяться волнами, завил президент Института Роберта Коха Лотар Вилер.
Кино
Мюзикл «Кошки» получил премию «Золотая малина» как худший фильм
В номинации "Худшая актриса" победила Хилари Дафф за роль в фильме "Призраки Шэрон Тейт".
Общество
РСТ заявил об экстренной ситуации с выездом россиян из Европы
По мнению РСТ, в ситуацию обязана вмешаться «Турпомощь». Задача ассоциации — помогать туристам в экстренной ситуации.
Общество
Путин потребовал бороться с необоснованным ростом цен на продукты
Президент России Владимир Путин потребовал повсеместно и активнее бороться с завышением цен на продукты питания в условиях нынешней ситуации в экономике, сообщает ТАСС.
Общество
Информацию, распространяемую по родительским чатам, назвали ложью
В сообщениях, которые распространяются в мессенджерах, говориться, что в школах будут проводиться рейды.
Энергетика
Saudi Aramco заявила о готовности держать поставки нефти на максимуме
Эр-Рияд, 17 марта 2020, 11:02 — REGNUM Государственная компания Саудовской Аравии Saudi Aramco планирует поддерживать поставки нефти на максимальном уровне — 2,3 млн баррелей в сутки — весь апрель.
Общество
В Ивановской области ввели режим повышенной готовности
Согласно указу, подписанному главой Ивановской области Станиславом Воскресенским, в регионе с 18 марта в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции вводится режим повышенной готовности, передает РИА Новости.
Общество
В Самарской области обнаружен коронавирус
В Самарской области обнаружены три случая заболевания коронавирусом. Об этом сегодня, 16 марта, официально заявили в Роспотребнадзоре РФ.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской призналась, что больше не любит мать
В новом выпуске «Пусть говорят» наследница Успенской призналась, что конфликт между ней и звездной матерью длится уже много лет.
Шоу-бизнес
Беременную жену Бориса Грачевского приняли за школьницу
Беременную жену Бориса Грачевского Екатерину приняли за школьницу. Об этой истории рассказал сам режиссёр, отметив всю комичность ситуации.
Общество
В России запасаются продуктами из-за коронавируса
Общество
Волгоградцам пособия на детей от трёх до семи лет назначат без справок
Напомним, пособие над детей будут выплачивать семьям, доход которых не превышает одного прожиточного минимума на человека.
Происшествия
Активистка с плакатом о Путине обратится в СКР из-за побоев в полиции
Активистка «Бессрочного протеста» Вера Олейникова 14 марта выходила в Москве к зданию ФСБ на акцию протеста с плакатом о президенте РФ Владимире Путине, где была задержана полицией «для установления личности».
Авто
В Шотландии отыскали свалку со старыми машинами Lada
Экспорт авто российского автоконцерна производился в Великобританию и Шотландию в 1974-м.
Общество
Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране
Премьер-министр Российской Федерации Мишустин предложил ввести 14-дневный карантин во всей стране.
Шоу-бизнес
Звезда «Тора» Идрис Эльба заразился коронавирусом
Британский актер Идрис Эльба заразился коронавирусом. Об этом сообщает OANews со ссылкой на его Twitter.
Экономика
Кабмин и ЦБ вводят пакет мер поддержки экономического развития России
Правительство России и Центробанк вводят пакет мер поддержки для минимизации последствий влияния коронавируса и волатильности на рынках на российскую экономику.
Финансы
Рубль начал укрепляться по отношению к доллару и евро
В начале торгов на Московской бирже рубль вырос по отношению к доллару и евро на 1,5% и на 1,9% соответственно.
Здоровье
Минздрав Франции назвал опасные при коронавирусе лекарства
Министр здравоохранения Франции Оливье Варан назвал препараты, которые нельзя принимать при коронавирусе.
Политика
Украина временно закрыла границы с Крымом
Украинские власти временно ограничили пропуск на территорию Крыма из-за коронавирусной ситуации.
Кино
Фильм «Заражение» набирает популярность из-за коронавируса
Лента «Заражение» набирает огромную популярность среди меломанов из-за коронавируса.
Экономика
Фондовый рынок США демонстрирует рекордное падение индексов
Главные индексы американского фондового рынка по итогам торгов 16 марта потеряли около 12-13% на фоне опасений снижения деловой активности в связи с эпидемией коронавируса.
Финансы
Bloomberg сообщил о возможном росте курса доллара до 97 рублей
Курс доллара может вырасти до 97 рублей, если коронавирус приведет к краху американских фондовых рынков по аналогии с кризисом 2008 года, сообщает Bloomberg.
Политика
Кремль опроверг подготовку обращения Путина к нации
Обращение президента России Владимира Путина к нации не готовится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ.
Общество
Алма-Ату и Нур-Султан закрыли на карантин из-за коронавируса
Два крупнейших в Казахстане города — Алма-Ата и Нурсултан вводят карантин в связи с эпидемиологической обстановкой.
Политика
Госдума ввела штрафы за нарушения в ходе всероссийского голосования
Москва, 17 марта 2020, 12:32 — REGNUM Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий административную ответственность за нарушения в ходе общероссийского голосования, передает корреспондент ИА REGNUM 17 марта.
Политика
Россия предпримет необходимые меры для эвакуации россиян из-за рубежа
Москва будет предпринимать все необходимое для эвакуации россиян из-за рубежа в связи с коронавирусом, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко журналистам.
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг самых надежных российских банков
Как поясняет журнал, самые надежные кредитные организации — это "дочки" иностранные банков и крупнейшие российские госбанки с рейтингом по международной шкале BBB и BBB– и по национальной — AAA.