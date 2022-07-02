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Иомиури: правительство Японии может опротестовать решение Москвы по проекту «Сахалин-2»

Издание отмечает, что в правительстве есть мнение о том, что вслед за "Сахалин-2" могут быть приняты меры и в отношении проекта "Сахалин-1" и соглашений по рыбному промыслу.
РИА Новости
Газета напоминает, что в пятницу заместитель генерального секретаря правительства Японии Сэйдзи Кихара заявил о недопустимости ущемления прав японских компаний в связи с проектом "Сахалин-2".
РИА Новости
"Необходимо, чтобы контракты с японскими предприятиями были выполнены", — привела газета слова источника.
ПРАЙМ
В четверг президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в топливно-энергетической сфере в связи с недружественными действиями иностранных государств.
РИА Новости

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В МИД Японии заявили о возможности правительства опротестовать решение по «Сахалину-2»
Lenta.ru09:54
Иомиури: правительство Японии может опротестовать решение Москвы по проекту «Сахалин-2»
РИА Новости09:05
Японское правительство может потребовать выполнения контракта по «Сахалину-2»
Газета.Ru09:06
Японское правительство может потребовать выполнения контракта по «Сахалину-2»
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