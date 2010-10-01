Футбол
ЧемпионатИонов: не следим за результатами соперников по отборочной группе
Квалификация Евро-2020, Групповой этап
Калининград, Стадион «Калининград»
Россия
Предварительная расстановка 4‑3‑3
Гилерме
Фернандес
Джикия
Семенов
Кудряшов
Зобнин
Оздоев
Ионов
Головин
Дзюба
Жирков
Непогодов
Марочкин
Малый
Ерланов
Вороговский
Тагыберген
Куат
Перцух
Шомко
Щеткин
Исламхан
Казахстан
Предварительная расстановка 3‑5‑2
Напомним, в предыдущем матче россияне на выезде обыграли сборную Шотландии со счётом 2:1. Сборная России, набрав 12 очков, занимает второе место в турнирной таблице группы I. В матче 2-го тура отбора чемпионата Европы 2020 года сборная России разгромила Казахстан в выездном матче со счётом 4:0.
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