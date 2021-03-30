В России с 1 апреля перестает действовать рекомендация Центробанка не взыскивать с должников заложенные квартиры, если это их единственное жилье и отменяются ипотечные каникулы. Об этом сообщило РИА Новости.

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С чего всё началось Должники с 1 апреля могут лишиться единственного жилья, рассказал юрист C 1 апреля перестает действовать рекомендация Центробанка не взыскивать у должников заложенные квартиры, если это их единственное жилье. РИА Новости вчера в 20:00