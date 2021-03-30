С 1 апреля у должников по ипотеке смогут отбирать единственное жилье
В России с 1 апреля перестает действовать рекомендация Центробанка не взыскивать с должников заложенные квартиры, если это их единственное жилье и отменяются ипотечные каникулы. Об этом сообщило РИА Новости.В источнике
С чего всё началось
Должники с 1 апреля могут лишиться единственного жилья, рассказал юрист
C 1 апреля перестает действовать рекомендация Центробанка не взыскивать у должников заложенные квартиры, если это их единственное жилье.
РИА Новостивчера в 20:00