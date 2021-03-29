Ипотечников в России начнут лишать единственного жилья
В России с 1 апреля 2021 года перестанет действовать рекомендация Центробанка, введенная как мера поддержки ипотечников в период пандемии коронавируса, — речь идет о просьбе не обращать взыскание на заложенные квартиры, если они являются единственным жильем должника.В источнике
С чего всё началось
Должники с 1 апреля могут лишиться единственного жилья, рассказал юрист
C 1 апреля перестает действовать рекомендация Центробанка не взыскивать у должников заложенные квартиры, если это их единственное жилье.
РИА Новости20:00