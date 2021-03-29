В России с 1 апреля 2021 года перестанет действовать рекомендация Центробанка, введенная как мера поддержки ипотечников в период пандемии коронавируса, — речь идет о просьбе не обращать взыскание на заложенные квартиры, если они являются единственным жильем должника.

С чего всё началось Должники с 1 апреля могут лишиться единственного жилья, рассказал юрист C 1 апреля перестает действовать рекомендация Центробанка не взыскивать у должников заложенные квартиры, если это их единственное жилье. РИА Новости 20:00