Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Видео
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Lenta.ru

Ипотечников в России начнут лишать единственного жилья

В России с 1 апреля 2021 года перестанет действовать рекомендация Центробанка, введенная как мера поддержки ипотечников в период пандемии коронавируса, — речь идет о просьбе не обращать взыскание на заложенные квартиры, если они являются единственным жильем должника.В источнике
Lenta.ru
Югополис
Народные новости
Актуальные Новости
ФАН
SM News
Наша версия
Deita.ru
A42.RU
Инфо24
НИА-Мурманск
Ридус
ПРАЙМ
Царьград
АиФ Оренбург
Говорит Нотариат
Ruposters.ru
Соловей.Инфо
Экспресс газета
Москва 24
Прецедент-Новосибирск
News.ru
Молодежная газета (Уфа)
Mockva.ru
URA.Ru
РИА Новости
Privet-Rostov.ru
Телеканал 360°
Вестирама.ру
Дни24
С чего всё началось

Должники с 1 апреля могут лишиться единственного жилья, рассказал юрист

C 1 апреля перестает действовать рекомендация Центробанка не взыскивать у должников заложенные квартиры, если это их единственное жилье.
РИА Новости20:00

Подробнее о событии

Выплачивать ипотеку станет труднее? Эксперт предложила выход: «Ещё и в выгоде останетесь»

Царьград07:01

Должники с 1 апреля могут лишиться единственного жилья, рассказал юрист

РИА Новости20:00

Адвокат раскрыл 4 способа избежать изъятия единственного жилья. С апреля банки имеют на это право

URA.Ru04:32

С 1 апреля должники могут лишиться единственного жилья

Москва 2403:36

Ипотечников в РФ станут лишать единственного жилья

News.ru02:05

Ипотечников в России начнут лишать единственного жилья

Lenta.ru01:23

Как избежать изъятия единственного жилья? Объяснил адвокат

Телеканал 360°05:56
Интересное

В УЕФА прокомментировали скандал с незасчитанным голом Роналду в матче с сербами

Информационное агентство Reuters 29 марта опубликовало ответ УЕФА на эпизод, который случился в субботу в матче 2-го тура отбора на ЧМ между сборными Португалии и Сербии (2:2). В концовке матча Криштиану Роналду забил чистый мяч, но арбитр и его помощник не увидели, что мяч полностью пересек линию ворот, пока его не выбил защитник.
Спорт-Экспресс06:58

AP сообщило о выводах ВОЗ о происхождении COVID-19

В совместном исследовании происхождения COVID-19, проведённом ВОЗ и Китаем, говорится, что «передача вируса от летучих мышей человеку через другое животное является наиболее вероятным сценарием, а утечка из лаборатории крайне маловероятна».
RT на русском04:42

В Кремле рассказали об организации конференции Путина, Меркель и Макрона

Видеоконференция лидеров России, Германии и Франции Владимира Путина, Ангелы Меркель и Эммануэля Макрона согласовывается, одной из тем станет Донбасс, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости07:16