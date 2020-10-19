Ипотечников в России предупредили о высоком риске потери жилья
Все дело в дестабилизации экономики, которая была вызвана пандемией коронавируса, заявил в беседе с URA.RU экономист Константин Юрченко. По его словам, риск потерять жилье есть у каждого, кто приобрел его в ипотеку.В источнике
С чего всё началось
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Из-за нестабильной ситуации в экономике в связи с пандемией и кризисом многие россияне, взявшие квартиру в ипотеку, могут лишиться своего жилья. Это возможно потому, что после введения программы льготной ипотеки эта услуга стала массовой, объяснил URA.RU экономист Константин Юрченко.
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