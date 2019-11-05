Правительство России распространило программу субсидирования ставки по ипотеке на семьи с детьми-инвалидами.

Ипотечные льготы распространили на семьи с детьми-инвалидами

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