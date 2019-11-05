Экономика
ИзвестияИпотечные льготы распространили на семьи с детьми-инвалидами
Правительство России распространило программу субсидирования ставки по ипотеке на семьи с детьми-инвалидами.
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Кабмин выделил миллиард рублей на ипотечные льготы многодетным семьям
Национальная служба новостейвчера в 10:20
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Космос
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвёздного пространства
Находясь на расстоянии около 18 миллиардов километров от Земли – далеко за пределами орбиты Плутона – зонд вышел в межзвёздное пространство.
Вести.Наука вчера в 06:52
Происшествия
Бывшая жена бандита Цеповяза впала в кому
Экс-супруга члена "банды Цапка" Вячеслава Цеповяза накануне впала в кому, сообщает "Интерфакс".
Российская газета 06:04
Шоу-бизнес
Дочь Гузеевой о предстоящей операции: «Опухоль вернулась»
Девушке предстоит серьезная операция. Об этом стало известно из личного микроблога Ольги, где она опубликовала несколько постов.
7Дней.ру 06:30
Политика
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
РИА Новости 05:26
Происшествия
В Курской области пять человек погибли в ДТП с грузовиком
В Курской области при лобовом столкновении грузовика и легкового автомобиля погибли пять человек, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.
RT на русском вчера в 22:26
Игры
Видеоигра Red Dead Redemption 2 вышла в ПК-версии
Хит от американской компании Rockstar Games — приключенческий вестерн и боевик Red Dead Redemption 2 стал доступен для пользователей персональных компьютеров.
NewInform вчера в 13:53
Наука
Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»
Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Политика
Путин: Россия обладает уникальным оружием, но не станет им угрожать
Глава государства рассказал о готовности Москвы сделать все возможное, чтобы подтолкнуть процесс разоружения с учетом российских новейших систем вооружения, задача которых заключается исключительно в том, чтобы гарантировать безопасность на фоне растущих для России угроз.
ТАСС 05:56
Энергетика
«Газпром» назвал условие для сделки с Киевом по транзиту газа
В «Газпроме» заявили, что новый контракт на транзит газа из России через Украину возможен только при взаимном отказе двух стран от претензий в газовой сфере, в том числе наложенный Киевом антимонопольный штраф.
RT на русском 06:54
Наука
Робопчела с мягкими «мышцами» совершила первый управляемый полет
Управляемый специалистами полет совершила робопчела с уникальными мягкими «мышцами», сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 12:46
Политика
Зеленский шокирован результатами работы танкового завода в Харькове
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что он находится в шоковом состоянии от результатов работы харьковского танкового завода имени В.А. Малышева.
REGNUM 07:48
Общество
Правительство определило угрозы устойчивому Рунету
Угрозой целостности интернета в РФ и сети связи общего пользования, согласно проекту постановления, является угроза нарушения способности взаимодействия сети связи, при котором становится невозможным установление соединений между пользователями услуг связи или информационными ресурсами.
Интерфакс вчера в 23:49
Общество
КС запретил регионам произвольно запрещать мирные акции
Власти регионов не имеют права произвольно ограничивать места проведения уличных акций, а помехи работе транспорта или каких-либо организаций не могут быть основанием для запрета митингов, следует из постановления Конституционного суда.
Интерфакс 06:13
Технологии
Опубликовано первое изображение сверхтяжелого транспортника «Слон»
Центральный аэрогидродинамический институт имени Жуковского (ЦАГИ) опубликовал изображение аэромодели большегрузного транспортного самолета "Слон".
РИА Новости 07:22
Политика
В Кремле прокомментировали результаты опроса россиян о желании перемен
Ранее Московский центр Карнеги и "Левада-центр" опубликовали совместное исследование, согласно которому больше половины россиян хотят решительных перемен в стране, также больше половины респондентов согласны с тем, что эти перемены возможны только при серьезных изменениях в политической системе.
РИА Новости 05:08
Хоккей
СКА обменяет Тихонова и Рукавишникова в «Ак Барс» на Ожиганова
Фонтанка.Ру 07:34
Культура
Умер критик и литературовед Лев Аннинский
Российский критик и литературовед Лев Аннинский скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщил писатель Александр Архангельский.
RT на русском 05:39
Политика
Минприроды назначило временного куратора «мусорной» реформы
Заместитель министра природных ресурсов и экологии Владимир Логинов, который курировал "мусорную" реформу, написал заявление по собственному желанию.
Российская газета 06:21
Общество
В Microsoft доказали выгоду четырехдневной рабочей недели
В японском офисе Microsoft провели в экспериментальном режиме перешли на четырехдневную рабочую неделю.
Piter.tv 04 ноября в 11:36
Происшествия
Уволено руководство скандально известной соликамской колонии
Начальник исправительной колонии строгого режима №9 в Пермском крае полковник Салим Абдурахманов уволен приказом ФСИН России.
Коммерсантъ 06:56
Общество
Суд отклонил иск москвички о незаконности системы распознавания лиц
Савёловский суд Москвы отклонил иск Алёны Поповой с просьбой признать незаконным использование системы видеораспознавания лиц в столице, передаёт РИА Новости.
RT на русском 05:19
Кино
В России вышел сериал «Тёмные начала»
News.ru 03:10
Космос
Китай задумывается об экономической зоне Земля-Луна
ГЛАС.RU вчера в 05:33
Общество
МВД заглушит сотовую связь в тюрьмах
В ведомстве полагают, что установка "блокираторов" поможет снизить число преступлений с применением информационно-телекоммуникационных технологий, в частности позволит бороться с дистанционным мошенничеством.
Газета.Ru 00:33
Общество
Россияне рассказали, насколько доверяют полиции
Треть россиян положительно оценивают работу полиции в их регионе — 36%, еще почти половина – средне — 47%.
SM News 06:18
Кино
Колин Фаррелл сыграет Пингвина в новой картине о Бэтмене
NewInform 02:52
Общество
Кипр намерен отозвать ошибочно выданные «золотые паспорта»
Власти Кипра отзовут выданные иностранным инвесторам паспорта республики, если окажется, что они достались им по ошибке.
Новые Известия 06:29
Наука
Увлечение видеоиграми не привело к повышенной агрессивности
Новое исследование показало, что пристрастие в подростковом возрасте к компьютерным играм не связано с чрезмерной жестокостью.
Индикатор 03:51