Экономика

СаминвесторСаминвесторИпотечные ставки продолжают снижаться

Сегодня, 11 июня 2020 года, госкомпания «ДОМ.РФ» сообщила, что к 9 июня средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам на покупку новостройки снизилась по сравнению с концом мая на 0,04 процентного пункта, до 8,48%.
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ДОМ.РФ: Средняя ставка по ипотеке продолжает снижаться

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Ставки по ипотеке в России продолжают снижаться - ДОМ.РФ

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Песков напомнил о позиции Москвы по ситуации в Донбассе

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Россия оставила в силе приглашения на парад Победы 24 июня, разосланные ранее.
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Погибшего в ДТП с Ефремовым водителя похоронили под Рязанью

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