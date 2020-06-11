Экономика

КоммерсантъКоммерсантъСтавки по ипотеке в России достигли минимума с 2018 года

Ипотечные ставки в России снизились до минимума с 2018 года, сообщает государственная компания «Дом.РФ».
Читать в источнике
Комментировать5

Подробнее о событии

Российская ипотека рекордно подешевела

Lenta.ru07:49

Ставки по ипотеке в России продолжают снижаться - ДОМ.РФ

Интерфакс06:17

«Дом.РФ» отметил рекордное снижение ставок по ипотеке

РБК07:13

Российские банки снизили ставки по ипотеке до минимальных значений с 2018 года

ТАСС06:59

ДОМ.РФ: Средняя ставка по ипотеке продолжает снижаться

Российская газета06:41

Ипотечные ставки в России снизились до рекордно низкого уровня

РИА Новости06:37

«Дом.РФ»: ставки по ипотеке в России продолжат снижаться

Вести.Ru07:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7227 источников, обновлено в 12:57, Ашберн
Футбол

Состояние бывшего футболиста «Спартака» Кулькова улучшается

Экс-защитник московского «Спартака» Василий Кульков восстанавливается после онкологического заболевания и перенесенной операции.
Матч ТВ 11:06
Происшествия

Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»

Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
1,3K
Общество

Собянин назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса

Массовая вакцинация от коронавируса в Москве может начаться ближе к зиме.
Российская газета 11:58
Происшествия

Семья погибшего водителя не примет помощь от Ефремова, заявил адвокат

РИА Новости 11:18
222
Общество

В России увеличили пособия по безработице

«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.
Lenta.ru 11:43
73
Общество

Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники

Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11:46
Общество

Российские школьники в 2020 году получат аттестат без ЕГЭ

Москва, 11 июня 2020, 10:39 — REGNUM В 2020 году учащиеся 9-х и 11-х классов получат аттестат без сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ).
REGNUM 03:39
1,2K
Экономика

Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн

Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Мифина США.
РБК 11:15
47
Общество

В Краснодарском крае отменен пропускной режим

Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
Ведомости 11:58
410
Политика

Парад Победы в Москве посетят 12 зарубежных лидеров

Общественное телевидение России 11:57
9
Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $39

Нефть марки Brent упала на 6,6% и торгуется на уровне $38,9 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
Коммерсантъ 08:44
Кино

Индиану Джонса назвали величайшим киногероем в истории

Читатели журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем кино.
News.ru 12:00
Политика

Республиканцы предложили ввести санкции против России

Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
Российская газета 02:40
1,9K
Наука

Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ

Evo-rus.com 08 июня в 08:52
350
Общество

Собянин: с 7 мая идет постоянное снижение показателей по коронавирусу

В Москве примерно с 7 мая снижаются показатели, связанные с заболеваемостью коронавирусом.
Вести.Ru 11:22
5
Происшествия

Дочь Ефремова ответила на сообщения о появлении отца в Telegram

Rambler News Service 09:07
181
Общество

В Швеции заявили о неизбежности второй волны коронавируса

Генеральный директор шведского Агентства здравоохранения Йохан Карлссон считает, что избежать второй волны коронавриуса осенью не удастся, об этом он заявил в ходе пресс-конференции в четверг.
РИА Новости 10:39
Происшествия

В Калининграде задержали второго сотрудника транспортной полиции по делу о подбросе наркотиков

В Калининграде задержали второго сотрудника транспортной полиции по делу о подбросе наркотиков.
Клопс 10:50
Политика

Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну

Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru вчера в 10:48
161
Общество

ФАС отказала «Яндексу» в покупке такси «Везет»

Сделка помешает конкуренции среди агрегаторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в ходатайстве о покупке группы такси «Везет», оценив их совокупную долю рынка в 70%.
Коммерсантъ 12:14
17
Энергетика

Главы Минэнерго России и Белоруссии провели переговоры по газу

Министр энергетики России Александр Новак в режиме видеоконференции провел переговоры с главой Минэнерго Белоруссии Виктором Каранкевичем по вопросам, связанным с поставками газа, сообщили в Минэнерго РФ.
ТАСС 09 июня в 10:26
1,1K
Происшествия

В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков

РИА Новости вчера в 14:26
2,5K
Общество

ФСБ в Крыму раскрыла подготовку теракта

У всех были намерения произвести кровавую расправу на одном из городских рынков столицы Крыма, Симферополя.
Городовой вчера в 09:35
1,9K
Шоу-бизнес

Андрей Норкин вернется на работу 15 июня

Дни24 02:30
30
Футбол

«Динамо» предлагали заменить Хохлова на Карреру

В июне 2019 года «Динамо» продлило контракт с Хохловым, а уже через месяц начались разговоры, что столичному клубу предлагают другого тренера.
Спорт день за днем 12:40
Общество

Путин поручил выделить 41,7 млрд рублей на зарплаты в школах и вузах

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить 41,7 млрд рублей на поддержание уровня зарплат в образовательных и медицинских организациях.
РЕН ТВ 11:47
Происшествия

Близкие простились с погибшим в ДТП с Ефремовым водителем Захаровым

В Москве простились с Сергеем Захаровым — водителем, погибшим в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым.
Пятый канал 09:15
235
Экономика

Число безработных в США возросло ещё на 1,5 миллиона

Вашингтон, 11 июня 2020, 17:30 — REGNUM Заявки на пособие по безработице на прошлой неделе подали ещё 1,5 млн граждан США, 11 июня передает CNBC.
REGNUM 10:30
1
Происшествия

В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин

В подмосковных Мытищах задержан адвокат Эдуард Гладилин.
BFM.ru 01:06
25
Армия и оружие

Американские военные пытались помешать российскому патрулю в Сирии

РИА Новости 06:10
1,3K
Как работают Яндекс.Новости?
Главное