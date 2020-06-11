Экономика
КоммерсантъСтавки по ипотеке в России достигли минимума с 2018 года
Ипотечные ставки в России снизились до минимума с 2018 года, сообщает государственная компания «Дом.РФ».
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Футбол
Состояние бывшего футболиста «Спартака» Кулькова улучшается
Экс-защитник московского «Спартака» Василий Кульков восстанавливается после онкологического заболевания и перенесенной операции.
Матч ТВ 11:06
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Общество
Собянин назвал сроки начала массовой вакцинации от коронавируса
Массовая вакцинация от коронавируса в Москве может начаться ближе к зиме.
Российская газета 11:58
Происшествия
Семья погибшего водителя не примет помощь от Ефремова, заявил адвокат
РИА Новости 11:18
Общество
В России увеличили пособия по безработице
«Минимальное пособие по безработице за май — июль увеличивается до 4500 рублей», — говорится в документе.
Lenta.ru 11:43
Общество
Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники
Жителям Москвы не следует выходить на улицу в грядущие праздники, так в ситуации с эпидемией коронавируса все еще остается «большой риск», заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
РБК 11:46
Общество
Российские школьники в 2020 году получат аттестат без ЕГЭ
Москва, 11 июня 2020, 10:39 — REGNUM В 2020 году учащиеся 9-х и 11-х классов получат аттестат без сдачи единого госэкзамена (ЕГЭ).
REGNUM 03:39
Экономика
Госдолг США поставил новый рекорд и превысил $26 трлн
Госдолг США поставил новый исторический рекорд и превысил $26 трлн, следует из данных Мифина США.
РБК 11:15
Общество
В Краснодарском крае отменен пропускной режим
Речь идет об отмене пропускного режима на территории края с 12 июня.
Ведомости 11:58
Политика
Парад Победы в Москве посетят 12 зарубежных лидеров
Общественное телевидение России 11:57
Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $39
Нефть марки Brent упала на 6,6% и торгуется на уровне $38,9 за баррель, следует из данных торгов на бирже ICE в Лондоне.
Коммерсантъ 08:44
Кино
Индиану Джонса назвали величайшим киногероем в истории
Читатели журнала Empire назвали Индиану Джонса величайшим героем кино.
News.ru 12:00
Политика
Республиканцы предложили ввести санкции против России
Конгрессмены предлагают внести РФ в список "спонсоров терроризма" с введением санкций в отношении российских нефтегазовых компаний и проектов, крупных бизнесменов и банков (в частности, предлагается отключить нашу страну от международной системы платежей Swift), а также "наказать" Россию за "вмешательство в американские избирательные процессы".
Российская газета 02:40
Наука
Информация о случаях скрещивания людей и животных появилась в СМИ
Evo-rus.com 08 июня в 08:52
Общество
Собянин: с 7 мая идет постоянное снижение показателей по коронавирусу
В Москве примерно с 7 мая снижаются показатели, связанные с заболеваемостью коронавирусом.
Вести.Ru 11:22
Происшествия
Дочь Ефремова ответила на сообщения о появлении отца в Telegram
Rambler News Service 09:07
Общество
В Швеции заявили о неизбежности второй волны коронавируса
Генеральный директор шведского Агентства здравоохранения Йохан Карлссон считает, что избежать второй волны коронавриуса осенью не удастся, об этом он заявил в ходе пресс-конференции в четверг.
РИА Новости 10:39
Происшествия
В Калининграде задержали второго сотрудника транспортной полиции по делу о подбросе наркотиков
В Калининграде задержали второго сотрудника транспортной полиции по делу о подбросе наркотиков.
Клопс 10:50
Политика
Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну
Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru вчера в 10:48
Общество
ФАС отказала «Яндексу» в покупке такси «Везет»
Сделка помешает конкуренции среди агрегаторов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала «Яндексу» в ходатайстве о покупке группы такси «Везет», оценив их совокупную долю рынка в 70%.
Коммерсантъ 12:14
Энергетика
Главы Минэнерго России и Белоруссии провели переговоры по газу
Министр энергетики России Александр Новак в режиме видеоконференции провел переговоры с главой Минэнерго Белоруссии Виктором Каранкевичем по вопросам, связанным с поставками газа, сообщили в Минэнерго РФ.
ТАСС 09 июня в 10:26
Происшествия
В рамках расследования ДТП с Ефремовым завели дело о сбыте наркотиков
РИА Новости вчера в 14:26
Общество
ФСБ в Крыму раскрыла подготовку теракта
У всех были намерения произвести кровавую расправу на одном из городских рынков столицы Крыма, Симферополя.
Городовой вчера в 09:35
Футбол
«Динамо» предлагали заменить Хохлова на Карреру
В июне 2019 года «Динамо» продлило контракт с Хохловым, а уже через месяц начались разговоры, что столичному клубу предлагают другого тренера.
Спорт день за днем 12:40
Общество
Путин поручил выделить 41,7 млрд рублей на зарплаты в школах и вузах
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству выделить 41,7 млрд рублей на поддержание уровня зарплат в образовательных и медицинских организациях.
РЕН ТВ 11:47
Происшествия
Близкие простились с погибшим в ДТП с Ефремовым водителем Захаровым
В Москве простились с Сергеем Захаровым — водителем, погибшим в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым.
Пятый канал 09:15
Экономика
Число безработных в США возросло ещё на 1,5 миллиона
Вашингтон, 11 июня 2020, 17:30 — REGNUM Заявки на пособие по безработице на прошлой неделе подали ещё 1,5 млн граждан США, 11 июня передает CNBC.
REGNUM 10:30
Происшествия
В Подмосковье задержан адвокат Эдуард Гладилин
В подмосковных Мытищах задержан адвокат Эдуард Гладилин.
BFM.ru 01:06