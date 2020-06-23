Экономика
Вести.RuИпотечные ставки в России снизились до нового минимума
Средняя ставка по ипотеке в России в мае 2020 года достигла нового исторического минимума — 7,4%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
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Средняя ставка по ипотеке в России упала в мае до нового исторического минимума в 7,4%, треть кредитов в прошлом месяце была выдана по новой льготной программе на покупку квартир в новостройке под 6,5%, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.РИА Новости06:39
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