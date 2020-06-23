Экономика

Вести.RuВести.RuИпотечные ставки в России снизились до нового минимума

Средняя ставка по ипотеке в России в мае 2020 года достигла нового исторического минимума — 7,4%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
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ЦБ: средняя ставка по ипотеке в России упала до исторического минимума

Средняя ставка по ипотеке в России упала в мае до нового исторического минимума в 7,4%, треть кредитов в прошлом месяце была выдана по новой льготной программе на покупку квартир в новостройке под 6,5%, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
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Ипотечная ставка в России упала до исторического минимума

Lenta.ru09:48

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НТВ07:17

Ипотечные ставки в России снизились до нового минимума

Вести.Ru08:02

ЦБ: средняя ставка по ипотеке в России упала до исторического минимума

РИА Новости06:39
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 13:21, Ашберн
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Госдума одобрила воспитательные поправки к закону об образовании Госдума приняла во вторник в первом чтении президентские поправки в закон «Об образовании», внесенные в мае этого года.
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Происшествия

В московской квартире нашли пятерых младенцев без родителей

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Происшествия

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

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Власти Финляндии откроют границы с несколькими странами

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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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