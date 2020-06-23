Экономика

Вести.RuВести.RuИпотечные ставки в России снизились до нового минимума

Средняя ставка по ипотеке в России в мае 2020 года достигла нового исторического минимума — 7,4%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
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ЦБ: средняя ставка по ипотеке в России упала до исторического минимума

Средняя ставка по ипотеке в России упала в мае до нового исторического минимума в 7,4%, треть кредитов в прошлом месяце была выдана по новой льготной программе на покупку квартир в новостройке под 6,5%, сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
РИА Новости06:39

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Ипотечная ставка в России упала до исторического минимума

Lenta.ru09:48

Ипотечные ставки в России снизились до нового минимума

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Набиуллина объявила о снижении ставок по ипотеке

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Средняя ставка по ипотеке в России упала до исторического минимума

ТК Звезда07:40

ЦБ: средняя ставка по ипотеке в России упала до исторического минимума

РИА Новости06:39
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Автоматически обработано 7238 источников, обновлено в 22:47, Ашберн
Общество

Президент предложил льготную ипотеку для квартир подороже

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Газета.Ru 16:44
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Общество

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ТАСС 12:41
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Госпитализирован устроивший ДТП внук хабаровского экс-губернатора

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Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мексике

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В Санкт-Петербурге был снят запрет на реабилитацию, плановую госпитализацию и плановое посещение поликлиник.
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Общество

Опубликованы детские фотографии дочерей Путина

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«Бернли» осудил баннер «Жизни белых важны»

Во время матча 30-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Бернли» (5:0) над домашним стадионом «горожан» «Этихад» покружился самолет, к которому был прикреплен баннер: «White Lives Matter» (жизни белых важны).
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Путин предложил ввести налоговый режим для самозанятых по всей стране

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Врач предостерег от формального ношения масок на подбородке

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Отличие видимой и обратной стороны Луны объяснили планетологи

Ученые определили, что на видимой стороне спутника Земли извергалось в 4-13 раз больше магмы, чем на обратной стороне, что и объясняет разницу толщины коры между видимой и обратной сторонами Луны.
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Врачи рассказали о пожизненных последствиях коронавируса

Как рассказала руководитель британского центра по восстановлению от COVID-19 доктор Хилари Флойд, она поражена количеством людей среднего возраста, которые, несмотря на отсутствие сопутствующих заболеваний, длительное время после перенесенного коронавируса страдают от нетрудоспособности и хронической усталости.
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Правительство Саратовской области с 27 июня открывает пляжи и фитнес-центры, с 29 июня снимает режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, сообщил во вторник губернатор Валерий Радаев.
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Режим самоизоляции в Самарской области отменят с 24 июня

Режим самоизоляции для граждан в Самарской области отменяется с 24 июня, для людей старше 65 лет и из группы риска он будет носить рекомендательный характер, сообщил во вторник региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.
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Растения оказались способны поглощать пластик

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Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии

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Песков объяснил ситуацию с часами Путина во время видеообращения

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Российский государственный и политический деятель. Председатель Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заслуженный экономист России. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса.
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