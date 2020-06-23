Экономика
Вести.RuИпотечные ставки в России снизились до нового минимума
Средняя ставка по ипотеке в России в мае 2020 года достигла нового исторического минимума — 7,4%, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.
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По ипотеке ставки падают, и наши предварительные данные говорят об этом, мы пока эту цифру не озвучивали, но по маю ставка по ипотеке 7,4% уже, и где-то треть кредитов выдана как раз по льготной ставке 6,5%
— Эльвира Набиуллина, российский политикREGNUM 07:16
с чего всё началось
В России средняя ставка по ипотеке в мае 2020 года достигла исторического минимума в 7,4%. Об этом сообщила в Госдуме председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.ТАСС07:19
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