Экономика
РИА НовостиИпотечные ставки в России снизились до рекордно низкого уровня
Ипотечные ставки в России снизились до минимальных значений с 2018 года, сообщила пресс-служба компании "Дом.РФ".
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Происшествия
Глава Норильска стал фигурантом уголовного дела из-за аварии на ТЭЦ-3
Интерфакс 03:42
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
Происшествия
С погибшим в ДТП с Ефремовым водителем простились в Москве
Захаров погиб в ДТП, спровоцированном Михаилом Ефремовым. На церемонию пришли жена и сын, знакомые и коллеги мужчины.
Газета.Ru 04:26
Общество
Кудрин счел поддержку россиян в кризис недостаточной
Государственные меры поддержки во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть, сочли недостаточными.
Lenta.ru 04:53
Происшествия
СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
Российская газета 07:35
Общество
МЧС предупредило о грозе и граде в Москве
МЧС предупредило жителей Москвы о дожде и грозе с 12.00 до 22.00 в городе в четверг, 11 июня.
Газета.Ru 04:42
Общество
В ПФР рассказали о средствах на выплаты опекунам
Пенсионный фонд России перечислил 27,1 миллиона рублей на выплаты гражданам, взявшим на временное проживание людей из организаций соцобслуживания, выплаты одобрены 1146 опекунам, сообщила пресс-служба фонда.
РИА Новости 05:23
Шоу-бизнес
Андрей Разин рассказал о своем отношении к Ефремову
Разин вспомнил, что в Сочи на «Кинотавре» Ефремов постоянно был в подпитии и использовал много нецензурных слов.
Аргументы недели вчера в 11:13
Шоу-бизнес
Ксения Бородина трогательно поздравила старшую дочь с 11-летием
Старшая дочь Ксении Бородиной отмечает сегодня свое 11-летие.
Вокруг ТВ вчера в 02:44
Общество
«Фонтанка»: В больницах Петербурга не хватает свободных мест
В больницах Петербурга не хватает свободных мест, - пишет интернет-издание "Фонтанка".
Эхо Москвы 04:31
Экономика
Госдолг США достиг рекордной отметки
Внешний долг США достиг рекордной отметки в $26 трлн, что связывается с действиями, предпринимаемыми для борьбы с коронавирусом, сообщает телекомпания SBC со ссылкой на министерство финансов.
Газета.Ru 05:49
Происшествия
Семь человек пострадали в ДТП с полицейским автомобилем на Кубани
Семь человек пострадали при столкновении полицейского автомобиля с легковой машиной под Горячим Ключом в Краснодарском крае, сообщил ТАСС в четверг руководитель Управления по делам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования город Горячий Ключ Сергей Крикунов.
ТАСС 08:07
Происшествия
Сим-карту Михаила Ефремова использовали для входа в Telegram
Сим-карту актера Михаила Ефремова, который находится под домашним арестом после ДТП со смертельным исходом, использовали для входа в Telegram, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 07:18
Происшествия
Росгвардия уволила участника скандала с видео про «подброс наркотиков»
Росгвардия уволила сотрудника после резонансного видео с угрозой подбросить москвичу наркотики, сообщил РИА Новости официальный представитель ведомства Валерий Грибакин.
РИА Новости 05:55
Общество
Финляндия решила продлить ограничения на въезд из России
Правительство Финляндии решило открыть границы для въезда туристов из некоторых стран, при этом для России границы по-прежнему будут закрыты.
МонаВиста 07:18
Армия и оружие
«Ракетный ливень» в Черном море лишит США стратегической авиации
Экономика сегодня 07:54
Общество
В Москве работодателям оплатят тестирование сотрудников на коронавирус
Московские организации с 11 июня могут выбрать клинику для тестирования сотрудников на коронавирус, исследования будут оплачены из городского бюджета, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
РИА Новости 08:05
Кино
Кинофестиваль «Зеркало» пройдет в онлайн-формате
Коммерсантъ вчера в 16:05
Спорт
МОК аннулировал результат женской сборной России по хоккею на ОИ-2014
С оставшихся трех хоккеисток сняли пожизненную дисквалификацию, однако достижения на Играх в Сочи все равно были признаны недействительными.В связи с этим МОК принял решение снять результаты всей национальной команды на ОИ-2014 года.
Vprognoze.ru 06:03
Наука
Яйцеклетки выбирают сперматозоиды определенных типов
Яйцеклетки предпочитают сперматозоидов определённых типов мужчин. Об этом сообщает «Evo-rus.com».
Evo-rus.com вчера в 11:36
Происшествия
По факту сбыта наркотиков Михаилу Ефремову возбуждено уголовное дело
Коммерсантъ вчера в 14:25
Происшествия
Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи
DixiNews вчера в 03:01
Шоу-бизнес
Галкин ответил на сообщения об обращении Пугачевой за госпомощью
Юморист Максим Галкин прокомментировал появившуюся информацию о том, что его жена Алла Пугачева обратилась за помощью от государства.
РИА Новости 08:02
Шоу-бизнес
В эфир вышел последний выпуск «Пусть говорят» с умершей Юлией Норкиной
Выпуск последней программы, в которой приняла участие Юлия Норкина — покойная супруга ведущего канала НТВ Андрея Норкина — вышла в эфир.
iReactor 08 июня в 12:00
Авто
До российских дилеров добралась новая Kia Optima
Новый седан Kia Optima, название которой и моторная гамма для РФ были рассекречены совсем недавно, добралась до российских ДЦ.
Новые автомобили 09 июня в 04:43
Футбол
«Сельта» ведет переговоры с «Локомотивом» о выкупе Смолова
По информации издания, "небесные" уже ведут переговоры с "железнодорожниками". "Сельта" арендовала Смолова у "Локомотива" в конце января.
Вести.Ru вчера в 03:35
Общество
Текслер заявил о снятии карантинных ограничений в Челябинской области
Глава региона призвал жителей к соблюдению санитарных правил Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил об условиях выхода из карантина.
Правда УрФО 05:29
Политика
Глава Бурятии: без обнуления сроков Путина олигархи поделят страну
Россию поделят между собой олигархи, если граждане не проголосуют за поправки к Конституции, в том числе за обнуление сроков правления президента РФ Владимира Путина.
News.ru вчера в 10:48
Общество
Опубликовано видео задержания готовивших теракт в Крыму
Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт в Крыму, который готовили пятеро граждан России.
Газета.Ru вчера в 11:22