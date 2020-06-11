Экономика
РИА НовостиИпотечные ставки в России снизились до рекордно низкого уровня
Ипотечные ставки в России снизились до минимальных значений с 2018 года, сообщила пресс-служба компании "Дом.РФ".
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Происшествия
В отношении мэра Норильска завели уголовное дело из-за аварии на ТЭЦ
RT на русском 09:08
Политика
Песков напомнил о позиции Москвы по ситуации в Донбассе
Ситуация в Донбассе является внутриукраинским конфликтом, а работа всех участников процесса урегулирования направлена на восстановление единства Украины, заявил 11 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Известия 16:19
Политика
Самыми вдохновляющими людьми для россиян стали Путин и Навальный
Реальное время 16:34
Политика
Путин отправил в отставку заместителя министра юстиции России
Москва, 11 июня 2020, 22:59 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин освободил от занимаемой должности заместителя министра юстиции России Дениса Новака.
REGNUM 15:59
Армия и оружие
США продолжат сокращение военного присутствия в Ираке
«В свете значительного прогресса по устранению угрозы ИГ («Исламское государство», террористическая организация, запрещена в РФ — Ред.) на протяжении последующих месяцев США продолжат сокращать силы в Ираке», — цитирует ТАСС распространенное Госдепом сообщение.
Известия 22:01
Общество
Кого коснется индексация пенсии с 1 июля
Кого коснется индексация пенсии в России с 1 июля.
Evo-rus.com 06:33
Игры
Sony презентовала новую PlayStation
Компания Sony в ночь на четверг презентовала игровую приставку нового поколения PlayStation 5. Приставка выполнена в черно-белом корпусе.
Интерфакс 19:37
Происшествия
В центре Тары нашли захоронение, которому может быть не менее 300 лет
Археологи предполагают, что погребению не менее 300 лет.
ТАСС 01:53
Происшествия
Семья погибшего в ДТП заранее отказалась от помощи Ефремова
Rambler News Service 12:50
Хоккей
СКА произвел обмен с «Трактором»
Ранее сообщалось, что СКА, "Трактор" и магнитогорский "Металлург" готовят обмен с участием игроков НХЛ.
Газета.Ru 12:24
Происшествия
Рената Литвинова посетила квартиру Ефремова, пока он был на допросе
Спорт-Экспресс 15:39
Экономика
Проблемные регионы получат деньги на развитие
Премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства сообщил о выделении дополнительных средств проблемным регионам страны на их развитие.
Российская газета 05:26
Происшествия
МВД начало проверку из-за ролика с вымышленным депутатом Наливкиным
Полиция Уссурийска начала проверку из-за шуточного ролика с «подполковником МВД» и знаменитым «председателем исполнительного комитета» Виталием Наливкиным.
НТВ 06:11
Армия и оружие
Госдеп обвинил Россию в интервенции Турции в Ливию
Помощник государственного секретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер, выступая перед журналистами, заявил, что именно Россия несет ответственность за вмешательство Турции в дела Ливии.
Московский Комсомолец 20:14
Общество
В Ростовской области сняли ряд ограничений
Жители Ростовской области дождались снятия ограничений.
Блокнот Ростов-на-Дону 13:02
Общество
Российским пенсионерам готовят единовременные выплаты
Пожилые граждане России могут рассчитывать на единовременную денежную выплату, сумма составит около 2 тысяч рублей.
Экономика сегодня 03:01
Общество
Работающие 1 июля россияне получат повышенную зарплату
Россияне, которые будут работать 1 июля, — в день голосования по поправкам в Конституцию, объявленный выходным, — получат за этот день повышенную оплату.
Известия 03:56
Общество
Воробьев: Летние веранды откроются в Подмосковье с 12 июня
Летние веранды откроются в Подмосковье с 12 июня.
Агентство Москва 14:17
Общество
12 июня граждане необъятной страны празднуют День России
Сегодня, 12 июня, все граждане нашей великой страны отмечают День России, этот праздник имеет огромное значение для российских граждан, ведь именно 12 июня 1990 года была принята Декларация о суверенитете Российской Федерации.
Primpress.ru 21:30
Политика
Французский журналист предрек США участь Советского Союза
Эпидемия COVID-19, как считает Бавре, стала для США своего рода новым Перл-Харбором, который уже унес 110 тысяч жизней.
РИА Новости 21:07
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 30 июня
«Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении режима повышенной готовности в регионе до 30 июня 2020 года», — цитирует ТАСС пресс-службу губернатора.
RT на русском 12:09
Происшествия
СК изучит новое видео по делу о смерти мужчины в калининградском ОВД
Российская газета 07:35
Общество
Собянин назвал возможные сроки начала массовой вакцинации в Москве
Массовая вакцинация жителей Москвы от коронавирусной инфекции может начаться в декабре.
РБК 13:31
Киберспорт
В CS:GO добавили возможность сыграть в «крестики нолики»
Поле для игры в «крестики-нолики» было в Inferno еще до обновления, но рисовать на нем можно было только с помощью скрепки пуль или граффити.
Evo-rus.com 11:36
Происшествия
В Москве простились с погибшим после ДТП с Ефремовым водителем
В траурном зале при Институте имени Н.В. Склифосовского прошла церемония прощания с Сергеем Захаровым — водителем службы доставки, погибшим в результате ДТП с актером Михаилом Ефремовым.
РБК 02:55
Здоровье
В Забайкалье хотят ограничить торговлю в праздники
Роспотребнадзор Забайкалья предложил продлить ограничения для предприятий и торговых центров на праздничные выходные дни.
Номер один 09 июня в 02:50
Общество
В Подмосковье с 25 июня откроются торговые центры
Предприятия торговли и сферы услуг в Подмосковье возобновят работу с 25 июня без ограничений, в этот день в регионе откроются торгово-развлекательные центры.
ТАСС 14:52