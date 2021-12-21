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Ипотечные заемщики уйдут на вторичный рынок

Как пишет РБК
 , ссылаясь на исследование аналитиков "Национальных кредитных рейтингов" (НКР), в среднем россияне будут гасить ипотеку 23 года, что соответствует приблизительно трети средней продолжительности жизни в стране.
РЕН ТВ
Помимо того, что россияне начали брать более длительные ссуды на жилье (средний срок расчёта с банками с начала 2020-го вырос на 2 года), выросла и сумма кредита.
АСТВ
По подсчетам НКР, в сентябре 2021-го в России не осталось регионов, где средний срок вновь взятой ипотеки составляет меньше 18 лет.
РБК
С начала 2019 года средний чек подскочил на 41,7%, а срок увеличился всего на 20%.
Газета.Ru

Подробнее о событии

Ипотечные заемщики уйдут на вторичный рынок
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