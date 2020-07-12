Экономика
ИзвестияИпотечный приговор: граждане стали хуже возвращать жилищные ссуды
В мае количество просроченных ипотечных ссуд выросло на 36% — до 79 тыс. по сравнению с мартом, следует из данных БКИ «Эквифакс». При этом более 44% из общего числа неоплаченных жилищных кредитов имеют малый срок — до месяца.
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В мае количество просроченных ипотечных ссуд выросло на 36% — до 79 тыс. по сравнению с мартом, следует из данных БКИ «Эквифакс». При этом более 44% из общего числа неоплаченных жилищных кредитов имеют малый срок — до месяца. Объем так называемой молодой просрочки составляет почти 600 млн рублей.Известиявчера в 17:01
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В России на 36 процентов возросло количество просроченных ссуд по ипотеке
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