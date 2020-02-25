Экономика
ИзвестияИпотечный путь: россияне сэкономят 2,8 трлн рублей на рефинансировании
Россияне, взявшие ипотеку в 2015–2019 годах, смогут суммарно сэкономить на обслуживании кредитов около 2,8 трлн рублей — благодаря рефинасированию. Такой прогноз предоставили «Известиям» участники рынка недвижимости. Выгода отдельных ипотечников в некоторых случаях достигнет 5 млн рублей.
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Рынок ипотеки в 2019 г. сократился, но в 2020 г. ему прогнозируют рост
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Объем рефинансирования ипотеки в РФ в 2020 году может вырасти до 15% - эксперт
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