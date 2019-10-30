Экономика

ВедомостиВедомостиИпотека дешевеет пятый месяц подряд

Средневзвешенная ставка ипотечных кредитов, выданных в течение месяца, в сентябре упала на 0,23 процентного пункта (п. п.) до 9,68% годовых, подсчитал ЦБ. В августе ипотеку выдавали в среднем под 9,91% годовых.
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Средняя ставка по ипотеке в РФ в сентябре опустилась до 9,68% с 9,91% в августе

ПРАЙМвчера в 11:25

Средняя ипотечная ставка в России снизилась до 9,68%

Известиявчера в 12:40

Средневзвешенная ипотечная ставка снизилась к уровню начала года

Банки.рувчера в 11:47

Ипотека побила четыре рекорда

Коммерсантъвчера в 18:26

Средняя ставка по ипотеке в России в сентябре снизилась до 9,68%

ТАССвчера в 11:22

Ипотека дешевеет пятый месяц подряд

Ведомостивчера в 11:00

Средняя ставка по ипотеке в РФ в сентябре опустилась до 9,68%

РИА Новостивчера в 11:25
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Шоу-бизнес

Юлия Барановская назвала Аршавина душевнобольным

Газета.Ru вчера в 10:44
Политика

Зеленский назвал дату разведения сил в Петровском

Разведение сил в населённом пункте Петровское на линии соприкосновения с ДНР начнётся 4 ноября, заявил на брифинге президент Украины Владимир Зеленский.
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Опубликована характеристика КГБ на Путина

Газета.Ru 03:19
Экономика

Квартальная выручка Apple выросла, несмотря на падение продаж iPhone

По итогам последнего квартала выручка компании из Купертино прибавила 1,8% и достигла $64 млрд.
РБК 05:29
Происшествия

На Сахалине проверят данные о кулачных боях подростков

Российская газета 02:47
Происшествия

Минобороны назвало видео «издевательств» в Забайкалье провокацией

В Минобороны России назвали грубейшей провокацией опубликованное в СМИ видео "издевательств", происходивших якобы в Забайкальской воинской части.
РИА Новости 05:37
Происшествия

В Волгограде мужчину задержали по подозрению в убийстве жены и тёщи

В Волгограде обнаружили обезглавленные тела двух женщин, по подозрению в убийстве задержали мужа одной из них, находившегося в нетрезвом состоянии.
RT на русском 05:08
Происшествия

Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

РБК вчера в 13:30
Политика

Конгресс США одобрил резолюцию о признании геноцида армян

Резолюция признает геноцидом массовые убийства армян в Османской империи, которые происходили с 1915 по 1923 годы.
Российская газета 29 октября в 21:44
Происшествия

СК предупредил о новом виде телефонного мошенничества

Следственный комитет РФ предупредил россиян об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются сотрудниками госструктур, в том числе и следователями.
BFM.ru вчера в 12:50
Фигурное катание

Алена Косторная заявила три тройных акселя на этап Гран-При во Франции

Комсомольская правда 04:35
Культура

Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

Lenta.ru 03:02
Шоу-бизнес

Рики Мартин стал отцом в четвертый раз

У певца уже есть трое детей: в 2008-м он стал отцом двух близнецов Маттео и Валентино, а в декабре 2018 года у Рики Мартина и Джвана Юзефа родилась дочь Люсия.
ОК! 29 октября в 21:56
Армия и оружие

Пентагон обнародовал видео штурма дома аль-Багдади

Американские военные опубликовали видео, на котором, как утверждается, запечатлено начало штурма дома лидера террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади.
REGNUM вчера в 18:50
Происшествия

В Японии сгорел замок из списка ЮНЕСКО

В японском городе Окинава сгорел замок Сюри, который входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом сообщает телеканал NHK.
Газета.Ru 01:50
Армия и оружие

В Норвегии отреагировали на сообщения об операции российских подлодок

РИА Новости вчера в 19:44
Общество

Счетная палата обнаружила вывод денег на господдержку кино в офшоры

Возможен конфликт интересов В состав экспертных советов 2017 – 2019 годов входили представители киносообщества, которые одновременно претендовали на господдержку, указывает Счетная палата, уточнив, что впоследствии именно их проектам предоставлялись субсидии.
РБК вчера в 17:00
Политика

НАТО не намерено учитывать мнение России о вступлении Украины в альянс

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия «не имеет голоса» в вопросе вступления Украины в Североатлантический альянс.
RT на русском вчера в 23:59
Происшествия

Десять человек погибли при пожаре в поезде в Пакистане

При пожаре в поезде в Пакистане погибли десять человек, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление пакистанского министра путей сообщения Шейха Рашида Ахмеда.
REGNUM вчера в 23:49
Происшествия

В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата

Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Lenta.ru 05:56
Шоу-бизнес

Многодетная актриса Мария Шукшина оправдалась за скандал с эскортом

Популярна российская актриса театра и кино, дочь знаменитого писателя Василия Шукшина, Мария Шукшина недавно была замешана в скандале с эскортом, за что ей пришлось оправдываться в соцсети.
VSE42.RU вчера в 23:47
Политика

Судимый сенатор Хабаровского края подал в отставку

В течение часа после видеообращения губернатора Сергея Фургала, новоизбранный сенатор Дмитрий Приятнов добровольно подал в отставку.
Аргументы недели 04:52
Армия и оружие

Южная Корея сообщила о пуске ракеты КНДР в сторону Японского моря

Коммерсантъ 04:39
Происшествия

Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП под Москвой

Первый замглавы Минздрава Крыма Валентин Савченко попал в ДТП в Подмосковье, сообщают источники.
Газета.Ru 03:24
Шоу-бизнес

Бывшая жена Светлакова рассказала о разводе с ним

Юля рассказала, что решение о разводе далось ей нелегко, но именно это сделать велело ей сердце.
Рамблер 00:38
Экономика

На Петроградской стороне за полмиллиарда продали бизнес-центр

Как сообщает РБК, здание продали за 470 миллионов рублей, что почти в 2,5 раза превышает его изначальную стоимость.
Neva.Today 04:59
Политика

Конгресс США принял резолюцию против возвращения России в G7

Комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США принял резолюцию против участия России во встречах G7, сообщается на сайте одного из авторов документа конгрессмена Альбио Сайреса.
Ведомости 00:17
Гаджеты

Apple купила бренд у компании из Зеленограда

Суть сделки Российская группа компаний ISBC продала Apple свой торговый знак AIRTAG, рассказал РБК источник, знакомый с деталями сделки.
РБК 00:40
Общество

Рогозин сообщил о запросе NASA мест на «Союзах» в 2020-2021 годах

Известия 05:41
Армия и оружие

Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР

Известия вчера в 19:26
Как работают Яндекс.Новости?
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